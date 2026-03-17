Каршеринг BelkaCar запустил новый тариф «Блиц»

Сервис каршеринга BelkaCar запустил новый тариф «Блиц», которым сейчас можно воспользоваться со скидкой 20% – за 1,05 тыс. руб. вместо 1,38 тыс. В пакет включено три часа, 20 км и 20 минут бесплатного ожидания. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Новый тариф подойдет тем, кому необходимо успеть заехать сразу в несколько мест и провести там много времени: в магазин, по делам и к родителям. Дополнительные минуты и километры можно докупить уже в аренде, стоимость составит 10,5 руб/мин, 16 руб/км в поездке и 7 руб/мин в ожидании. Кроме того, в стоимость тарифа включена дополнительная страховка в размере 90 руб.



В новом тарифе увеличено время ожидания до 20 минут. Кроме того, повышенное время ожидания действует во всех остальных тарифах в Москве в связи с перебоями с мобильным интернетом: чтобы было больше времени добраться до автомобиля и без спешки его осмотреть перед началом аренды.