Плагин «КомментарииПро»: в «Р7 офис» появился инструмент для работы с комментариями

Компания-разработчик офисного программного обеспечения «Р7» выпустила новый плагин для своих продуктов - «КомментарииПро». Теперь пользователи «Десктоп редакторов» и «Сервера документов» (версия 2025.4.1.1604) получили инструмент, который делает процесс обсуждения и правки документов наглядным и быстрым. Новый плагин решает сразу несколько повседневных задач, с которыми сталкивается любой, кто работает с документами в команде. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

После установки плагина на кнопке открытия панели комментариев в левом меню редактора теперь постоянно виден счетчик с их количеством. Больше не нужно гадать, есть ли в файле пометки от коллег: число подскажет это сразу. Если в документе есть комментарии, панель с ними может открываться автоматически (эту функцию при желании можно отключить в настройках).

Плагин добавляет небольшую, но полезную подсказку о наличии комментариев в документе. Она появляется в интерфейсе и содержит переключатель для режима автооткрытия панели. Включили - комментарии встречают вас при открытии файла, выключили - открываете панель сами, когда нужно. Все настраивается в один клик.

Через плагин «КомментарииПро» можно экспортировать все комментарии из документа в файл формата .csv. Кнопка экспорта находится прямо в шапке панели комментариев. Таким образом, все замечания, вопросы и предложения коллег можно быстро выгрузить в таблицу для анализа, передачи сторонним специалистам или составления итоговой документации.

В редакторе таблиц теперь на вкладках листов (ярлыках внизу страницы) появляется специальный индикатор, если на этом листе есть комментарии. Если вы работаете с большим и сложным файлом, где расчеты и данные разнесены по разным страницам, индикатор мгновенно укажет, какой именно лист нуждается в вашем внимании.

Плагин «КомментарииПро» уже доступен для всех пользователей. Его можно скачать на официальном маркетплейсе плагинов «Р7 офис», где также представлена подробная инструкция по установке и настройке. Кроме того, на сайте центра поддержки «Р7» подготовлена отдельная инструкция по добавлению плагина на «Сервер документов».

