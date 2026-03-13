Разделы

Московская биржа повысила эффективность управления инцидентами благодаря Bi.Zone

Команда Bi.Zone Consulting организовала штабные киберучения и помогла отработать координацию между компаниями группы. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Общий объем торгов на Московской бирже в 2025 году составил 1,7 квдрлн руб. Ежемесячно сделки на рынках биржи заключает около трех миллионов частных инвесторов. Чтобы обеспечивать стабильность работы в таких масштабах, группа компаний на постоянной основе повышает эффективность управления в кризисных ситуациях. Перед ней стояла задача усовершенствовать взаимодействие между руководством, подразделениями и специалистами.

Чтобы решить эту задачу, команда Bi.Zone Consulting организовала и провела полномасштабные киберучения. Она сфокусировалась на проверке эффективности бизнес-процедур, цепочек принятия решений и коммуникации в условиях инцидента высокого уровня критичности.

В рамках киберучений специалисты Bi.Zone Consulting: разработали сценарий кибератак, основанный на текущих технологических процессах с поэтапным вводом дополнительных данных и усложнений; скоординировали работу кризисных центров в условиях, максимально приближенных к реальным; помогли отработать коммуникацию между участниками, включая руководство, технические подразделения и внешние организации; проанализировали действия участников и задокументировали наблюдения, чтобы выявить возможности для улучшения процессов управления кибербезопасностью и непрерывностью бизнеса.

Киберучения позволили на практике проверить слаженность действий всех подразделений в условиях кибератаки. Мы не только подтвердили готовность к кризисным ситуациям, но и получили мнение независимых экспертов, а также четкий план по дальнейшему усилению защищенности наших систем. Это важный шаг в обеспечении стабильности финансового рынка.

В рамках киберучений команда Московской биржи показала следующие результаты: отлаженная коммуникация, а также эффективное взаимодействие между подразделениями группы и внешними сторонами в условиях кризисной ситуации; глубокое понимание регуляторных требований и строгое соблюдение внутренних регламентов и процедур; детальный анализ ситуации с акцентом на минимизацию возможного ущерба.

Московская биржа подтвердила высокий уровень операционной надежности. Команда достигла ключевых целей: отработала взаимодействие между сотрудниками, проверила готовность к реагированию на нетиповые инциденты, а также выявила зоны для дальнейшей оптимизации процессов управления кибербезопасностью.

