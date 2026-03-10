Одно приложение вместо десяти: станции E-PROM теперь в Electro.cars

Компания E-PROM подключила 200 зарядных станций к приложению Electro.cars через платформу Ensub Roaming. Теперь пользователи могут запускать и оплачивать зарядку на станциях без установки дополнительных приложений. Об этом CNews сообщили представители E-PROM.

Интеграция с Electro.cars продолжает стратегию E-PROM по расширению доступности станций через роуминговые решения. В 2025 г. компания подписала соглашение с федеральным оператором Electrifly. Партнерство обеспечило доступность станций E-PROM через приложения Electrifly, 2Chargers, Evolute, «Яндекс Заправка» и «Атом». Новая интеграция с Electro.cars добавляет еще один канал доступа к инфраструктуре E-PROM.

Роуминговые интеграции – эффективное решение для развития электромобильности. Подход удобен для всех участников. Водителям теперь не нужно устанавливать множество приложений для поездок в разные регионы, достаточно использовать одно привычное приложение. Для операторов же роуминг – увеличивает загрузку станций.

«В роуминговых интеграциях мы видим усиление своих позиций и узнаваемости. Чем больше точек запуска, тем выше заметность и загрузка станций. Мы открыты к сотрудничеству», – отметил Николай Смирнов, заместитель директора по коммерческим вопросам E-PROM.

Технологические партнеры обеспечивают взаиморасчеты между сетями, корректное отображение статусов и прозрачную оплату – независимо от того, кому принадлежит станция и у кого она в управлении. Для многих электроводов «домашним» приложением является Electro.cars: в нем уже собрана большая сеть станций. Поэтому появление в приложении еще 200 станций E-PROM – это расширение маршрутов, на которых не нужны сторонние сервисы.