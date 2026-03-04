Платформа нейросетей ruGPT.io выяснила, как люди используют ИИ в творчестве

Пользователи все чаще применяют нейросети для творческих задач, от создания музыки и коротких видео до генерации изображений для личных целей и небольших проектов, следует из исследования ruGPT.io, платформы нейросетей, по итогам анализа 1 031 136 обезличенных запросов. Об этом CNews сообщили представители ruGPT.io.

В выборку вошли 53 357 запросов по созданию музыки, 49 457 запусков генерации видео и 928 322 к инструменту создания изображений.

В музыкальных запросах чаще всего встречаются сценарии, которые легко представить как личное послание или песню для конкретного человека. Самая популярная тема связана с любовью и отношениями, на нее приходится 22%. Следом идут патриотические мотивы с долей 18%, а также поздравления, которые составляют 17%. Еще 11% запросов посвящены семье и близким. В числе частых сценариев есть запросы на грустную лирику и рефлексию и на юмористические треки, по 8% в каждом случае. Музыку чаще генерируют вечером, основной всплеск приходится на 18:00-22:00, а самый высокий часовой пик зафиксирован в 21:00.

«Для создания видео чаще всего выбирают форматы, где нейросеть опирается на готовый сценарий. В 18% случаев запрос был связан с оживлением фотографий. На втором месте идут поздравления и праздничные сюжеты, они составляют 16% запросов. Затем следуют ролики для рекламы и бизнеса – 14%, а видео с танцами и другим движением встречаются в 11% случаев. В 9% запросов пользователи выбирали сюжеты про животных и мультфильмы, в 7% – фэнтези-персонажей, и еще в 7% – анимацию и арт. Преимущественно генерация происходит на дневной период, с 13:00 до 18:00, при этом наиболее выраженные по количеству запросов часы – 14:00 и 16:00», – сказал Антон Ларичев, основатель ruGPT.io.

Если смотреть на задачи для генерации изображений, то чаще всего пользователи просят ИИ сделать портреты и аватары, на них приходится 22% запросов. Следующий популярный запрос связан с аниме и стилизацией – 18%. Далее идут запросы для айдентики: логотипы и брендинг составляют 14%, а иллюстрации – 12%. Отдельно выделяются маркетинговые и товарные визуалы, их доля составляет 5%. Запросы на создание поступают активно в течение всего дня – с 10:00 до 22:00, а особенно загруженные периоды заметны в промежутке с 14:00 до 16:00, а также в 18:00.

«ИИ сделал массовым то, что раньше было доступно только профессионалам. Когда производство контента стало практически бесплатным, нейросети перестали быть инструментом только для рабочих задач и стали частью личной жизни: люди используют их, чтобы выражать эмоции, оформлять важные события, делать персональные подарки и создавать визуальные и музыкальные формы для общения с близкими. Креатив с ИИ превратился в повседневный язык, который помогает быстрее и точнее переводить личные смыслы в контент», – сказал Антон Ларичев.