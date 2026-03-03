Программа «Октава BadgeControl» внесена в Единый реестр российского ПО

Программное обеспечение «Октава BadgeControl», разработанное компанией «Октава ДМ — Технологии» (входит в «Октаву-ДМ), включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Это встроенное ПО предназначено для настройки, обновления и лицензирования программно-аппаратных комплексов (аудиобейджей) АБ-400 и АБ-101.

«Октава BadgeControl» представляет собой программу, которая уже установлена в аудиобейдж. С ее помощью можно настроить устройство для работы с базовой станцией: задать нужные параметры и ограничить доступ к отдельным функциям системы. Главная особенность — модульная структура, которая позволяет гибко менять конфигурацию под конкретные задачи.

«Включение нашей разработки в реестр отечественного ПО — это подтверждение технологической зрелости компании. «Октава BadgeControl» официально признан российским решением, готовым к масштабному внедрению в государственном и корпоративном секторах», — отметила генеральный директор компании «Октава ДМ - Технологии» Любовь Стальнова.

Реестр российского ПО формируется экспертным советом при Минцифры России. Данный статус является официальным подтверждением отечественного происхождения продукта на государственном уровне.