Школьник собрал стабилизируемый беспилотник в Детском технопарке «Альтаир»

Ученик московской школы №1238 Дмитрий Решинский разработал и собрал беспилотный летательный аппарат со стабилизирующей системой в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Дмитрий начал с изучения истории беспилотной авиации — от первых радиоуправляемых моделей 1927 г. до современных многофункциональных дронов. Это помогло ему понять эволюцию технологий и актуальные проблемы, которые еще предстоит решить. Например, многие любительские дроны плохо держат стабильность при ветре или при изменении нагрузки.

Александр Павличенко, преподаватель Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА, под руководством которого подготовлен проект Дмитрия, отмечает настойчивость ученика: «Сначала была только идея, но шаг за шагом Дима осваивал схемотехнику, программирование, аэродинамику. Его успех — это результат многих часов работы в лаборатории и умения находить нестандартные решения, как с тем же крылом».

Работа над проектом заняла несколько месяцев. Старшеклассник разрабатывал схему бортовой электроники, проектировал корпус и писал алгоритмы навигации. Одной из интересных находок стала адаптация материала для крыла: потолочная плитка, хоть и легкая, оказалась слишком жесткой. Дмитрий Решинский раскатал ее скалкой и сделал специальные надрезы — так крыло получило нужную гибкость без потери прочности.

Собранный аппарат прошел стендовые испытания, где показал высокую точность управления, стабильную работу при температурах от –10 до +19 °C и способность поднимать груз до 430 граммов. Отклонение сервоприводов не превышало 15 градусов — это важный параметр для плавного полета.

«Мне было важно не просто собрать дрон, а разобраться в принципах его работы до мелочей, — сказал Дмитрий Решинский, ученик 10 «И» класса школы №1238 г. Москвы. — Когда видишь, как твое устройство четко выполняет команды и устойчиво держится в воздухе, понимаешь, что все эти вечера с паяльником и кодом были не зря. Теперь хочу сделать его еще умнее и полезнее».

Сейчас Дмитрий работает над улучшением системы стабилизации и планирует оснастить дрон контролем скорости, навигационным комплексом, FPV-камерой и тепловизором. Такой аппарат сможет использоваться не только для исследований, но и, например, для поисковых операций или мониторинга территорий.

«Наш Детский технопарк «Альтаир» создан для того, чтобы мечты превращались в реальные проекты, — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. — Когда ребята приходят с искренним энтузиазмом, а уходят - держа в руках собранный и работающий беспилотник, мы точно знаем что движемся в правильном направлении».