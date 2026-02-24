Разделы

«Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Ачинске

Компания «Ростелеком» завершила масштабную модернизацию уличного освещения в городе Ачинске Красноярского края. Специалисты установили более 1600 современных автоматизированных фонарей на ключевых городских магистралях, тротуарах и площадях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект реализован в рамках муниципального контракта и охватывает пространства с наиболее интенсивным автомобильным движением и популярными общественными зонами. В их числе — улицы Ленина, Щетинкина, Калинина, Чкалова.

Сергей Заушицин, директор по прикладным проектам Красноярского филиала «Ростелекома»: «Мы заменили устаревшие лампы на LED-светильники, внедрили цифровое управление. Это улучшило яркость, дало возможность дистанционно включать и отключать фонари в зависимости от уровня естественного света, контролировать работу приборов учета, а также оперативно выявлять незаконные подключения к электросети».

Применение новейшего технологического решения минимизирует эксплуатационные расходы города. Ежегодная экономия на потреблении электроэнергии достигнет 9 млн кВт/ч.

Игорь Титенков, глава Ачинского муниципального округа Красноярского края: «Современное освещение — основа безопасности и качества городской среды. Благодаря модернизации, улицы стали светлее, а снижение энергопотребления позволит высвободить значительные ресурсы. Эти средства мы в дальнейшем можем направить на развитие инфраструктуры, чтобы Ачинск становился еще более комфортным для проживания».

