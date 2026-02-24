Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Команда «АЭ Деталь» освоила инструменты бережливого производства на «Фабрике процессов»

Сотрудники калужского предприятия ООО «Автоэлектроника Деталь» («АЭ Деталь») прошли практический тренинг на «Фабрике процессов» — учебной площадке для участников федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

Фабрика процессов — это формат обучения, при котором участники не только изучают инструменты бережливого производства, но и сразу применяют их на практике: в ходе тренинга команда собирала газовые редукторы, оптимизировала сборочные участки, отдел технического контроля и логистику. Тренинг проводят специалисты Регионального центра компетенций (РЦК), действующего на базе центра «Мой бизнес».

По итогам обучения команда «АЭ Деталь» вышла на виртуальный заработок в 258 тыс. руб. — показатель, отражающий потенциальную экономическую выгоду от внедренных улучшений.

«Программа организована очень интересно: в игровой форме удалось воспроизвести процесс, максимально приближенный к реальному производству. Главный вывод, который мы сделали: сокращая площади, оптимизируя численность персонала и улучшая процессы, мы напрямую экономим деньги. Эмоции от тренинга — самые яркие», — сказал руководитель направления по производству усилителя руля ООО «АЭ Деталь» Александр Купрюхин.

Сейчас предприятие перешло к этапу практической реализации: создан проектный офис, завершено обучение инструкторов по бережливому производству, которые будут внедрять и тиражировать эффективные практики на ключевых производственных участках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще