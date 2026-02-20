Разделы

Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 11 тысяч обращений столичных предпринимателей в 2025 году

Справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» в 2025 году обработал 11 тыс. запросов столичных предпринимателей, что почти в 2,5 раз превышает число обращений за предыдущий 2024 г. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

«Сервис «Торговый сбор Москва» заработал в конце 2022 г. Его цель – помощь предпринимателям в получении актуальной информации по торговому сбору, упрощение взаимодействия с органами власти и предупреждение возможных налоговых нарушений. Чаще всего в прошлом году пользователи обращались к разделу, который помогает самостоятельно рассчитать ставку торгового сбора исходя из характеристик и месторасположения объекта. На него пришлось около 71% запросов. Популярностью пользовались также рубрики с нормативными актами, формами документов, сведениями о неплательщиках торгового сбора и обратная связь», – сказали в департаменте.

Всего за время своей работы сервис обработал свыше 19 тыс. обращений. Проведенные опросы показали, что 99% пользователей ресурса были удовлетворены качеством полученных ответов.

Торговый сбор введен в Москве с июля 2015 г. и является обязательным платежом для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли. Благодаря ему столица смогла выровнять условия налогообложения для всех торговых предпринимателей за счет дифференцированных ставок сбора и обеспечить здоровую конкуренцию в торговле.

