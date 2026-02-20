Разделы

Food.ru запустила вертикальные видео в мобильном приложении

Медиаплатформа Food.ru (входит в «X5 Медиа») представила в мобильном приложении новый формат контента — короткие вертикальные видео. Этот инструмент помогает пользователям находить идеи для приготовления блюд и просматривать вдохновляющий контент.

Видеолента расположена в нижней навигационной панели приложения. Теперь в мобильной версии Food.ru доступны пять основных разделов: главная, рецепты, видео, избранное и профиль. Обновление уже доступно всем пользователям приложения на Android и iOS.

Новый формат представляет собой бесконечную ленту: пользователь открывает ее и листает короткие видео одно за другим. В ней собраны видеоматериалы из базы Food.ru, посвященные кулинарии и повседневному лайфстайлу. Контент ранжируется с учетом сезонности и актуальных инфоповодов.

Главная особенность нового формата — доступные в нижней части видеороликов ссылки на пошаговое приготовление блюд. Теперь пользователи могут одновременно смотреть видео и сразу переходить к подробному изучению рецептов. Кроме того, они могут добавлять понравившийся контент в избранное и делиться рецептами с друзьями.

«Мы внимательно следим за трендами, изучаем поведение и запросы наших пользователей и развиваем функциональные возможности, чтобы они оставались максимально полезными и удобными. Сегодня во всем мире растет спрос на короткие вертикальные видео. Запуск видеоленты в приложении Food.ru стал первым шагом к созданию уникального формата с элементами social e-commerce-механик. Этот формат предлагает нашим пользователям новый, более простой и интуитивно понятный опыт взаимодействия с контентом. Он упрощает процесс поиска рецептов и открывает возможности для бесшовного заказа ингредиентов и готовой еды», — отметил директор медиаплатформы Food.ru Максим Сивоконь.

В дальнейшем команда Food.ru планирует развивать формат коротких видео. Видеолента будет регулярно дополняться новыми роликами от пользователей и амбассадоров Food.ru. Кроме этого, появятся новые сценарии взаимодействия с рецептами: например, пользователи смогут посмотреть видео и сразу же в несколько кликов оформить корзину с необходимыми ингредиентами для последующей доставки.

