Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Исследование: противников детских аккаунтов в соцсетях больше всего среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей

В то время как власти вновь обсуждают, с какого возраста детям можно пользоваться соцсетями, родители все чаще выбирают стратегию не запрета, а контролируемого доступа и бесед о правилах безопасности. В исследовании SuperJob приняли участие экономически активные россияне, в том числе родителей детей в возрасте от 7 до 17 лет.

31% россиян считает оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13—15 лет. 25% опрошенных уверены, что знакомство с платформами стоит отложить до 16—17 лет. При этом женщины чаще допускают регистрацию в 10—12 лет (15% против 11% среди мужчин), тогда как мужчины несколько чаще выбирают стратегию полного запрета (14% против 12% среди россиянок). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников разрешения регистраций ближе к совершеннолетию. Интересно, что с повышением уровня дохода опрошенных среди них также растет число тех, кто за более поздний возраст выхода в соцсети, а также увеличивается количество противников детских и подростковых аккаунтов в принципе.

Опрос родителей показал: чем старше ребенок, тем меньше запретов на регистрации, а аккаунты старшеклассников в целом контролируют меньше, чем 7—9-летних. Впрочем, за последний год число родителей, следящих за поведением в интернете несовершеннолетних детей (любых возрастов) выросло. Наиболее заметен этот тренд среди родителей 10—12-летних: количество контролирующих родителей увеличилось с 46 до 53%.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7—9-летних регулирование времени в 2026 г. практикует 81% (годом ранее было 75%), 10—12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков 16+ ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.

Доля родителей, обсуждающих с детьми правила поведения в интернете, сегодня максимальна (78%). 57% обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. 27% говорят о сохранности персональных данных. 26% предостерегают от переходов по подозрительным ссылкам. 19% обсуждают тему мошенничества. 12% предостерегают от публикаций фото и видео. Еще 12% родителей беседуют с детьми о деструктивных сообществах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще