Fork-Tech автоматизировала подготовку регуляторной отчётности для «Риком-Траст»

Инвестиционная компания «Риком-Траст» совместно с командой Fork-Tech реализовала проект по автоматизации подготовки регуляторной отчётности и обеспечению корректного формирования данных для сдачи в формате XBRL.

«Риком-Траст» более 30 лет работает на финансовом рынке, предоставляя услуги по брокерскому обслуживанию, инвестиционному консультированию и доверительному управлению. Компания последовательно инвестирует в развитие ИТ-инфраструктуры и уделяет особое внимание надёжности и прозрачности регуляторных процессов.

Проект был направлен на повышение устойчивости отчётного контура и снижение операционной нагрузки при подготовке обязательной отчётности. В результате совместной работы был автоматизирован процесс подготовки и передачи данных для формирования отчётов в формате XBRL.

Реализация проекта позволила компании сократить объём ручных операций при подготовке отчётности, повысить точность и согласованность данных, минимизировать операционные и регуляторные риски, а также усилить контроль и прозрачность отчётных процессов.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

«Мы системно развиваем ИТ-направление и стремимся к автоматизации ключевых бизнес-процессов. Совместная работа с Fork-Tech позволила нам повысить надёжность подготовки регуляторной отчётности и сделать этот процесс более устойчивым», – отметил управляющий директор «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

«Для нас важно не просто решать точечные задачи, а помогать партнёрам усиливать операционную устойчивость и качество ключевых процессов. Проект с «Риком-Траст» стал примером того, как технологические решения напрямую поддерживают регуляторную стабильность бизнеса», – сказала генеральный директор Fork-Tech Кристина Коваленко.

