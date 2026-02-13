Разделы

«Программный Продукт» отмечает 10 лет на рынке ИТС

В 2026 году исполняется 10 лет с момента старта работ команды «Программного Продукта» в области создания и развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) Москвы.

В разные годы компания приняла участие в создании, сопровождении и развитии информационных систем для транспорта: оплаты парковок, оплаты и контроля проезда в общественном транспорте, фиксации нарушений («Помощник Москвы», ставший прообразом федерального суперсервиса «Помощник РФ»), реестра такси (ФГИС «Такси») и других решений.

«Программный Продукт» представляет на правах эксклюзивного партнёрства шумовую камеру «ЭФИР», позволяющую выявлять машины, превышающие допустимый уровень шума. Решение обеспечивает автоматическое определение событий превышения шумового порога транспортными средствами, видеофиксацию источника нарушения и передачу данных в центры управления транспортом.

«В 2025 году 32 городские агломерации, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», достигли первого уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем, а география программы по внедрению ИТС расширилась до 65 городов в 57 регионах. В Москве, по праву, сегодня одна из самых современных интеллектуальных транспортных систем в мире. Активное развитие ИТС приходит и в регионы. Мы рады быть частью команды, обеспечившей столицу современными технологическими решениями и готовы применять полученный опыт в регионах», отметил генеральный директор «Программного Продукта» Александр Каушанский.

