«Авито» запустил набор на две стажировки

«Авито» объявил о запуске набора на Avito Analyst Bootcamp и стажировку для продактов. Сбор заявок на Avito Analyst Bootcamp продлится до 17 февраля, в рамках программы начинающие специалисты смогут пройти путь от стажера до мидла за один год. За время программы ребята научатся работать с большими данными и превращать их в полезные бизнес-решения. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для участия в отборе требуется владение технологиями выбранного направления: продуктовая аналитика или BI-разработка, готовность работать от 30 часов в неделю и образование по технической, математической или ИT-специальности (2+ курс). Для работы «Авито» предоставит корпоративную технику. Весь год вас будет поддерживать наставник, а опытом можно будет обмениваться в комьюнити стажёров. Помимо этого, у начинающих специалистов будет возможность получить дополнительное обучение от Академии Аналитиков Авито. Стажировка является оплачиваемой. Ребята, которые покажут лучшие результаты, смогут получить оффер на постоянную позицию в «Авито».

Набор на стажировку для продактов продлится до 23 февраля, программа рассчитана на шесть месяцев. Заявки могут направить студенты 2−4-х курсов бакалавриата, 4−5-х курсов специалитета и 1−2-х курсов магистратуры и выпускники технических, математических или ИT‑специальностей. Кандидаты должны иметь общее представление о том, как запускать и масштабировать цифровые сервисы и считать продуктовые метрики. Для роли важно быть знакомым с методологией качественных и количественных исследований, уметь собирать вводные по задаче и изучить основы проведения A/B‑тестов.

Формат при этом гибкий. Можно работать удаленно или в гибридном режиме — в зависимости от команды. Но нужно быть готовым к работе полный день. Стажерам предоставляют корпоративную технику и доступ к образовательным ресурсам «Авито». Дополнительно предусмотрены компенсация питания и доступ к бесплатным онлайн-сессиям с психологами и юристами.

По итогам стажировки будет возможность перейти на Avito Product Bootcamp. Это программа, на которой можно прокачаться до мидла за 9 месяцев. Во время буткемпа вы продолжите развиваться и работать с продуктами «Авито», опираясь на помощь команды и наставника.

Чтобы попасть на программу, нужно подать заявку и прикрепить резюме, затем пройти онлайн-тест, выполнить продуктовый кейс и записать видеоинтервью, пройти техническое и финальное собеседование.

«Для «Авито» важно не просто привлекать молодых специалистов, а создавать среду, в которой они могут быстро расти и влиять на реальные процессы. Мы строим культуру обмена знаниями и командной работы, у любого стажера есть наставник и поддерживающее комьюнити. Наши стажировки помогают сделать первый шаг в ИT. Мы заботимся о том, чтобы программы были насыщены реальными задачами, которые влияют на опыт миллионов пользователей и бизнес результаты», – сказала Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в «Авито».

