«МегаФон» усилил связь в старинном дендропарке в Ульяновской области

Новые скорости мобильного интернета «МегаФона» стали доступны в популярной туристической локации Ульяновской области. Дополнительное телеком-оборудование вблизи дендропарка на территории села Акшуат в Барышском районе запустила техническая служба оператора.

Село Акшуат, в котором проживает около 1,5 тыс. человек, находится в 22 километрах от Барыша и в 95 километрах от Ульяновска. Населенный пункт имеет интересную историю — это родина живописцев Василия Худякова и Алексея Остроградского, а также общественного деятеля Владимира Поливанова, основавшего первый в регионе частный музей. Сейчас ульяновцы и гости области приезжают сюда для прогулок в Акшуатском дендропарке. Экзотические породы деревьев и кустарников в нем выращивают уже более 100 лет.

Техническая служба оператора задействовала в селе средний диапазон частот. Такое решение обеспечивает оптимальную емкость для большого числа абонентов. После проведенных работ средняя скорость загрузки составляет 40 Мбит/c, а максимальная достигает 120 Мбит/c, что дает возможность скачать файл объемом 5 ГБ за 6 минут. Кроме того, уверенный сигнал связи теперь действует на участке автомобильной дороги «Бестужевка — Барыш — Николаевка — Павловка — граница области». Именно она связывает населенный пункт с районным центром.

«Ульяновская область — наследница богатой культуры Симбирской губернии. Усиление покрытия 4G позволяет делиться впечатлениями о поездках по региону в соцсетях и в мессенджерах без каких-либо задержек и зависаний. После запуска нового оборудования наши абоненты в Акшуате ежемесячно прокачивают порядка 16 ТБ интернет-данных. Для сравнения, такой объем необходим для просмотра 11 тыс. фильмов в разрешении для смартфона», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

