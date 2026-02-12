Компании Югры увеличили инвестиции в кибербезопасность на фоне роста DDoS-атак

МТС сообщает о том, что инвестиции компаний Ханты-Мансийского автономного округа в сервисы защиты от DDoS-атак по итогам 2025 г. выросли на 37% по сравнению с 2024 г. Наибольший рост спроса отмечен в ТЭК, ритейле и логистике. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На фоне общего роста DDoS-атак на российские компании в 2025 г. более чем в два раза по сравнению с 2024 г. бизнес Югры стал больше инвестировать в сервисы киберзащиты веб-ресурсов. Лидерами стали компании, работающие в топливно-энергетической сфере на промышленных объектах, на них пришлось 77% всех продаж. Следом идет сфера ритейла с долей 7%, а также логистика и транспорт - 6%.

Аналитики МТС в сфере кибербезопасности отмечают, что промышленность, в том числе топливная, чаще является мишенью целенаправленных атак, ориентированных на приостановку бизнес-процессов или скрытый шпионаж. Так, в предиктивных целях компании из Нижневартовска и Нефтеюганска, занимающиеся ремонтом скважин на нефтяных месторождениях региона, с помощью отечественного решения МТС обеспечили безопасность ИТ-инфраструктуры от сбоев и «падений». Благодаря использованию облачной корпоративной почты MWS с резервным копированием и защитой от DDoS-атак, предприятия ХМАО защитили свои данные от утечек конфиденциальной информации и хакерских взломов.

«Бизнес Югры уделяет большое внимание безопасности собственных ИТ-ресурсов, активно усиливая меры защиты. Использование отечественных облачных технологий позволяет компаниям перераспределить нагрузку на «железо» и исключить капитальные затраты на приобретение серверов для хранения данных. При этом индивидуальные настройки сервисов киберзащиты и фильтрации трафика обеспечивают комфортный и безопасный доступ сотрудников к web-ресурсам в любом месте и с любого устройства. Это удобно, экономически целесообразно и служит прочным цифровым фундаментом любого бизнеса», – сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.