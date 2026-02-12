Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Компании Югры увеличили инвестиции в кибербезопасность на фоне роста DDoS-атак

МТС сообщает о том, что инвестиции компаний Ханты-Мансийского автономного округа в сервисы защиты от DDoS-атак по итогам 2025 г. выросли на 37% по сравнению с 2024 г. Наибольший рост спроса отмечен в ТЭК, ритейле и логистике. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На фоне общего роста DDoS-атак на российские компании в 2025 г. более чем в два раза по сравнению с 2024 г. бизнес Югры стал больше инвестировать в сервисы киберзащиты веб-ресурсов. Лидерами стали компании, работающие в топливно-энергетической сфере на промышленных объектах, на них пришлось 77% всех продаж. Следом идет сфера ритейла с долей 7%, а также логистика и транспорт - 6%.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

Аналитики МТС в сфере кибербезопасности отмечают, что промышленность, в том числе топливная, чаще является мишенью целенаправленных атак, ориентированных на приостановку бизнес-процессов или скрытый шпионаж. Так, в предиктивных целях компании из Нижневартовска и Нефтеюганска, занимающиеся ремонтом скважин на нефтяных месторождениях региона, с помощью отечественного решения МТС обеспечили безопасность ИТ-инфраструктуры от сбоев и «падений». Благодаря использованию облачной корпоративной почты MWS с резервным копированием и защитой от DDoS-атак, предприятия ХМАО защитили свои данные от утечек конфиденциальной информации и хакерских взломов.

«Бизнес Югры уделяет большое внимание безопасности собственных ИТ-ресурсов, активно усиливая меры защиты. Использование отечественных облачных технологий позволяет компаниям перераспределить нагрузку на «железо» и исключить капитальные затраты на приобретение серверов для хранения данных. При этом индивидуальные настройки сервисов киберзащиты и фильтрации трафика обеспечивают комфортный и безопасный доступ сотрудников к web-ресурсам в любом месте и с любого устройства. Это удобно, экономически целесообразно и служит прочным цифровым фундаментом любого бизнеса», – сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Хакеры научились тайком подменять настройки знаменитого веб-сервера с российскими корнями

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Россия под атакой: Хакеры потребовали у российской компании рекордный выкуп в полмиллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще