«Отисифарм» выбрала Solar JSOC для оперативного выявления кибератак

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, помогает компании «Отисифарм» выявлять и отражать кибератаки на свою корпоративную инфраструктуру. Ежемесячно специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC фиксируют более 100 значимых событий информационной безопасности (ИБ), а DLP-система Solar Dozor позволяет детектировать утечки данных. Об этом CNews сообщил представитель «Солара».

Организации из отрасли здравоохранения, к которым относятся и фармацевтические компании, уже несколько лет находятся в фокусе злоумышленников. Например, по данным центра исследования киберугроз Solar 4Rays, в III квартале 2025 г. доля заражений вредоносным ПО в данной отрасли составила 17%. Фармацевтический сектор ежегодно входит в топ-10 отраслей по числу утекших строк данных. «Отисифарм», понимая важность обеспечения комплексной кибербезопасности для постоянно меняющейся ИТ-инфраструктуры, поставила перед собой важную задачу по выстраиванию эффективного мониторинга и противодействия киберугрозам.

В 2023 г. компания подключилась к пилотному проекту по выявлению кибератак от Solar JSOC. Оценив возможности сервиса, заказчик принял решение о полноценном подключении сервиса мониторинга к большей части своей инфраструктуры. Благодаря успешному пилоту полноценное подключение прошло быстро и без затруднений. «Отисифарм», уже обладающей высоким уровнем ИБ-зрелости, удалось выстроить гармоничную схему взаимодействия между своей ИБ-службой, ИТ-подразделением и ИБ-специалистами «Солара».

Эксперты Solar JSOC мониторят на предмет угроз все ключевые компоненты корпоративного ИТ-ландшафта и сообщают заказчику о всех подозрительных событиях. Также специалисты адаптируются к постоянно развивающейся ИТ-инфраструктуре компании. Помимо услуг мониторинга, «Отисифарм» доступны два полноценных расследования инцидентов в год с привлечением экспертов Solar 4Rays.

Ежегодно «Отисифарм» проводит пентесты, которые позволяют своевременно выявлять и устранять бреши в безопасности инфраструктуры, а также проявляет инициативу по улучшению и доработке сценариев для мониторинга кибератак. За два года работы с «Соларом» реализовано уже несколько таких мероприятий. Их результаты доказали на практике необходимость существующих процессов реагирования. Выстроенная система обеспечивает контроль над событиями безопасности, что повышает прозрачность и управляемость инфраструктуры.

Экосистему безопасности дополняет Solar Dozor — высокопроизводительная DLP-система, позволяющая детектировать утечки, обеспечивать профилактику и расследование инцидентов. Платформа, которая защищает данные на рабочих станциях сотрудников, впервые была развернута в 2020 г.

«Если процессы на стороне заказчика выстроены неэффективно, проекты по информационной безопасности не дадут ожидаемых результатов. Наше сотрудничество с “Отисифарм” показывает, как зрелые процессы в компании упрощают задачи реагирования и реально помогают блокировать подозрительные действия до того, как они приведут к ущербу для организации. Как следствие, даже стандартный пакет услуг позволяет одной из крупнейших в России фармкомпаний держать уровень безопасности под контролем», — сказал Владимир Дрюков, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар».