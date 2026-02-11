Разделы

Группа Arenadata перевыполнила гайденс по росту выручки за 2025 год

ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет предварительные неаудированные результаты 2025 г.

Выручка группы по итогам 12 месяцев 2025 г. превысила верхнюю границу гайденса, озвученного в августе и ноябре 2025 г. (рост на 20-30%). В настоящий момент компания проходит процедуру аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО и ориентируется, что по итогам проверки увеличение доходов будет соответствовать изначальному прогнозу 2025 г. – рост не менее 40% год к году. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Масштабирование бизнеса в отчетном периоде было обусловлено как увеличением продаж лицензий на СУБД и средства управления данными, так и расширением сервисной составляющей – услуг по технической поддержке и консалтингу.

На конец 2025 г. клиентская база превышает 190 организаций B2B и B2G сектора, что примерно на 30% превосходит аналогичный показатель 2024 г. Предварительные итоги 2025 г. свидетельствуют о расширении клиентской базы в абсолютной величине, а также о более глубокой интеграции в ИT-инфраструктуру заказчиков. Среди новых имен компания выделяет представителей ритейла и электронной коммерции, финансового сектора, металлургии, агропромышленного комплекса, медицины, а также министерства и ведомства.

Екатерина Арланова, директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами группы Arenadata: «Прежде всего, стоит подчеркнуть, что Группа Arenadata исторически держит свое слово перед инвестиционным сообществом. Мы ежегодно озвучиваем прогнозы по росту бизнеса, своевременно корректируем гайденс при необходимости и одной из приоритетных задач ставим наиболее полное раскрытие информации о состоянии бизнеса. От лица руководителя по связям с инвесторами я хочу поблагодарить инвестиционных аналитиков TMT-сектора (технологии, медиа, телекоммуникации) и представителей профессионального сообщества за проявленное доверие к заверениям топ-менеджмента Компании в рамках раскрытия финансовых результатов. Мы намерены и далее следовать лучшим практикам корпоративного управления и открытых коммуникаций. Наша стратегия по масштабированию бизнеса по-прежнему базируется на трех основополагающих векторах: расширение продуктовой линейки, увеличение количества заказчиков и усиление интеграции с текущими клиентами, а также органический рост данных в компаниях и государственном секторе. Мы считаем, что наше новое направление – конфиденциальные вычисления – станет одним из драйверов роста всего бизнеса за счет комплексного решения аналитических задач и безопасного информационного взаимодействия участников российского рынка. В 2026 г. одним из главных направлений развития мы выделяем усиление партнерской сети, увеличение числа совместимых партнерских решений и объединение усилий рыночных игроков для решения стратегических задач ИT-отрасли».

Раскрытие аудированных финансовых результатов по МСФО запланировано на 26 марта 2026 г.

