Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС предупредит тюменцев о мошеннических звонках близким

МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С её помощью пользователи смогут получать SMS и push-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов – детям и пенсионерам.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
Импортонезависимость

Владелец семейной комплексной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно предупредить близких. Это позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств.

«Несмотря на то, что мошенники используют высокотехнологичные инструменты и ищут новые способы обмана, современные технологии защиты на основе ИИ не стоят на месте и становятся еще более эффективными. За 2025 г. количество нежелательных звонков в Тюменской области снизилось на 13% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем фокус мошенников сместился на менее информированных и защищенных людей. Новое решение позволит решить проблему сразу для всех членов семьи, тем самым превентивно оградить близких от беспокойства и финансовых потерь», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще