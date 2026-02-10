Разделы

«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал на северо-востоке Воткинска

Инженеры «МегаФона» увеличили территорию покрытия в Воткинске — теперь уверенный сигнал доступен для жителей в районе Партизанского сквера. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование, которое значительно улучшило качество связи в этом районе. Теперь владельцы частных домов, врачи и пациенты детской больницы смогут связаться с семьей, друзьями и коллегами в любое время. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование расположено в непосредственной близости от Партизанского сквера, поэтому мобильная сеть охватывает прилегающую жилую застройку, включая частные дома на улицах Энгельса, Урицкого, Халтурина и близлежащие территории. Сотрудники оператора уделили особое внимание обеспечению уверенного сигнала вблизи детской больницы — теперь пациенты, их родственники и медицинский персонал смогут связываться по личным и рабочим вопросам 24/7.

«Для нас важно, чтобы каждый житель республики мог в любой момент дозвониться до нужного человека — будь то экстренные службы, родственники или друзья. Усиление сети в этом районе — часть нашей долгосрочной программы по развитию инфраструктуры в Воткинске, — отметил Александр Соловьев, директор «МегаФона» в Удмуртии. — Востребованность услуг связи подтверждается цифрами — с начала года горожане уже проговорили свыше 3 млн минут, а самым “разговорчивым” днем стала пятница».

Ранее «МегаФон» улучшил покрытие для жителей районов Березовка, Сельхозхимия, Сельхозтехника и Плодопитомник, а также на железнодорожном вокзале города и прилегающей к нему территории.

