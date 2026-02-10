Разделы

ИИ-помощник «Сбера» в Max поможет разобраться с регистрацией бизнеса

«Сбер» запустил ИИ-помощника в мессенджере Max — пользователи получили новый канал для консультаций по регистрации индивидуального предпринимателя. В чате можно узнать, как проходит процедура, задать основные вопросы и подготовиться к старту регистрации.

ИИ-помощник объясняет этапы оформления ИП, помогает разобраться с формой налогообложения, требованиями и необходимыми документами, а также отвечает на типовые вопросы будущих предпринимателей.

После консультации пользователь может завершить регистрацию в онлайн-сервисе Регистрации бизнеса в мобильном приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно заполнить анкету, и система автоматически подготовит пакет документов и направит их в ФНС для регистрации, без визитов в ведомства и офис банка. Счёт для бизнеса откроется автоматически сразу после регистрации. Процедура занимает около десяти минут и абсолютно бесплатна.

Запуск ИИ-помощника в Max расширяет цифровые возможности сервиса: теперь перед началом регистрации пользователи могут получить консультацию в удобном формате чата и осознанно перейти к оформлению бизнеса в приложении.

