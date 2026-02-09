Разделы

Телеком
|

«Ростелеком» и «Вымпелком» автоматизировали процесс формирования коммерческого предложения

Компании «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили комплексную автоматизацию процесса формирования коммерческих предложений. Совместный проект направлен на повышение эффективности взаимодействия компаний при подключении клиентов к услугам передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Интеграция ИТ-платформ «Агрегатор запросов аренды ресурсов» «Билайна» и CRM-системы B2O «Ростелекома» для аренды ресурсов позволяет обрабатывать запросы, планировать, согласовывать и выдавать предложения в единой системе CRM B2O «Ростелекома». Для обработки запросов созданы разнообразные сценарии, в том числе автоматическая маршрутизация задач в кабинете менеджеров в соответствии с географией запросов, проверка статусов созданной задачи и обработка конкретного запроса, а также мгновенная доставка коммерческого предложения. Автоматизация позволила сократить количество ошибок при расчетах и согласовании, а также повысить качество обслуживания клиентов, особенно при масштабных подключениях.

На первом этапе проекта, реализованном в начале 2025 г., была настроена автоматическая передача запросов на аренду ресурсов напрямую из системы «Вымпелкома» в систему «Ростелекома». Обе системы подключаются через зашифрованный канал API, что обеспечивает безопасное взаимодействие между операторами. Такое решение позволило прорабатывать запросы на подключение услуг передачи данных, ускорить процессы заключения контрактов и улучшить качество взаимодействия.

Кирилл Карасев, директор по работе с федеральными операторами связи и контент-провайдерами «Ростелекома»: «Вместе с коллегами из “Вымпелкома” мы продолжаем успешно автоматизировать один из главных операционных процессов в нашей совместной деятельности. Это яркий пример повышения экономической и операционной эффективности, позволяющий значительно сократить время принятия решения, последующей проработки и организации необходимых услуг. Компании показывают, как традиционное межоператорское взаимодействие может развиваться, создавая и используя новые отраслевые практики».

Алексей Кулешов, ИТ-лидер сегмента B2O «Ростелекома»: «Данный проект — не просто техническая интеграция. Это практическая реализация нашей стратегии по переходу от роли классического инфраструктурного оператора к роли цифрового технологического партнера для игроков рынка. Мы создаем не просто канал для запросов, а цифровую экосистему взаимодействия. Важно, чтобы наши партнеры, такие как “Вымпелком”, могли максимально быстро, прозрачно и эффективно получать доступ к нашему портфелю ресурсов и услуг через современные API-интерфейсы».

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Андрей Сиоридзе, директор департамента аренды инфраструктуры «Вымпелкома»: «Завершение второго этапа интеграции агрегатора запросов билайна с CRM B2O “Ростелекома” — ключевой этап в цифровой трансформации наших совместных процессов. Мы автоматизировали передачу запросов и создали полностью цифровой контур формирования коммерческих предложений. Это позволило наладить моментальный обмен информацией от запроса платформы до получения итогового решения из CRM, что доказывает жизнеспособность и масштабируемость данной архитектурной модели».

Михаил Мизбахов, руководитель службы методологии и автоматизации «Вымпелкома»: «За прошедший год был сделан большой шаг в развитии внутренних систем компании в области эффективного управления процессами аренды инфраструктуры и сетевых ресурсов. Наши партнеры стали непосредственными участниками этих процессов. Запущена площадка для партнеров, предоставляющих инфраструктуру для размещения оборудования, а агрегатор запросов билайна после интеграции с “Ростелекомом” получил хороший импульс для дальнейшего развития за счет максимальной оптимизации взаимодействия и исключения лишних транзакций. Полученный результат подтверждает, что стратегические партнерства, построенные на общих технологических стандартах и взаимном доверии, создают реальные конкурентные преимущества для бизнеса и улучшают клиентский опыт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще