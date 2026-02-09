Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Холдинг «НПО «Алмаз» автоматизировал налоговую отчётность в «1С»

Оборонный холдинг «НПО «Алмаз» начал сдавать налоговую отчётность из информационной системы «1С:ERP Управление предприятием» («1С:ERP»), а именно: налог на прибыль и имущественные налоги.

Долгое время налоговый учёт предприятия не входил в контур автоматизации НПО «Алмаз». В течение нескольких лет предприятие поэтапно автоматизировало множество процессов, однако вся работа с налоговой отчётностью по-прежнему велась в Excel. По завершению проекта автоматизации весь комплекс налоговой отчётности формируется автоматически в «». Интеграцию провели специалисты «АиБ Цифровизация» в рекордно короткий срок — за три месяца. Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Автоматизация налогового учёта в ERP-системах — головная боль для многих крупных предприятий, — отметила руководитель направления «АиБ Цифровизации» Алина Овчаренко. — В первую очередь большие компании приводят в порядок бухгалтерский учёт, а налоговый учёт может ещё долгие годы считаться вручную. Распространено мнение, что сроки автоматизации именно этого вида учёта на крупных предприятиях растягиваются за горизонт. На сегодня это верно только отчасти: практика показывает, что задачу можно решить за несколько месяцев при взаимодействии бухгалтерии со специалистами «1С».

Поскольку наибольшую трудность в компаниях вызывает налоговый учёт по налогу на прибыль, в частности, расчёт отложенного налога на прибыль по ПБУ 18, расчёт налога на прибыль, распределение прибыли по бюджетам РФ, для разрешения проблемы в системе были исправлены исходные данные, сотрудников бухгалтерии обучили реализации налогового учёта в системе «1С:ERP», правилам проверки налогового учёта с разбором частых ошибок при расчёте налога на прибыль.

«Мы впервые сформировали земельный и транспортный налог, налог на прибыль в системе «1С:ERP», — сказал заместитель директора по экономике и финансам «НПО «Алмаз» Дмитрий Сурков. — Налоговую декларацию формируем автоматически, отказавшись от ручной работы. Это ещё один этап в автоматизации бизнес-процессов в НПО «Алмаз», позволяющий снизить нагрузку от рутинных задач, повысить эффективность и минимизировать влияние человеческого фактора в финансовой отчётности предприятия.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

Участники внедрения системы признали сложнейшими блоками проекта исправление данных налогового учёта в регистрах бухгалтерии и в оперативных регистрах, введение параметров имущественных налогов для их автоматического расчёта, доработку системы для корректного начисления и списания резервов по гарантийным обязательствам с учётом дисконтирования, настройку статей расходов и доходов по налоговым параметрам, влияющим на заполнение декларации налога на прибыль и формирование суммовых показателей постоянных и временных разниц.

«Мы почистили и упорядочили всю налоговую базу 2025 г., обучили сотрудников НПО «Алмаз» работе с налоговой отчётностью в системе «1С» и в итоге вышли на то, что все суммы налогового учёта можно не только рассчитать, но и обосновать, расшифровать для служб внешнего и внутреннего аудита, — сказала руководитель направления «АиБ Цифровизации» Алина Овчаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операци-онная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще