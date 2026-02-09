Разделы

«Астра Мониторинг» 1.3.0 объединяет мониторинг инфраструктуры и приложений

«Группа Астра» представляет новый крупный релиз платформы «Астра Мониторинг» 1.3.0. Центральным нововведением стала функция APM (Application Performance Monitoring). Теперь можно визуализировать всю цепочку обработки запросов в распределенных системах на интерактивной карте сервисов. Она автоматически отображает зависимости между компонентами, время отклика каждого звена и мгновенно подсвечивает узкие места, позволяя инженерам находить корневые причины замедлений и сбоев за считанные секунды, а также проводить оптимизация ИТ-инфраструктуры и процессов, опираясь на показания. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Для максимального удобства работы полностью переработан пользовательский интерфейс. Навигация стала интуитивной, а ключевые функции вынесены на первый план. Добавлены новые инструменты: страница быстрой установки агентов, гибкий таймпикер с историей запросов, расширенная фильтрация событий и централизованное управление уведомлениями (мьютами). Автообновление данных теперь поддерживается для всех временных интервалов, обеспечивая актуальную информацию на дашбордах и в разделах событий.

Усилены возможности работы с сетевым оборудованием. Модуль SNMP получил исправление критических ошибок, встроенный редактор шаблонов и функцию автоматической расшифровки SNMP traps, что ускоряет реакцию на сетевые инциденты. Процесс трейсинга также стал проще: настройка сбора данных и управление агентами теперь полностью осуществляются через веб-интерфейс.

В основе релиза — серьезная работа над стабильностью и производительностью. Скорость отображения трейсов увеличена в 15 раз, внедрена система миграций баз данных для безопасного обновления, а также устранено более 100 ошибок во всех компонентах платформы. Важным достижением является закрытие критической уязвимости, что существенно повысило общий уровень безопасности решения.

«Релиз версии 1.3.0 — это результат комплексной работы, воплотивший 16 новых возможностей и 84 улучшения. Платформа «Астра Мониторинг» теперь предлагает беспрецедентную глубину анализа — от метрик инфраструктуры до производительности бизнес-приложений, обеспечивая техническим командам полный контроль и предсказуемость работы цифровых сервисов», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».

