МТС: в Хакасии замедлился рост активности телефонных мошенников в 2025 году

МТС сообщила о снижении числа нежелательных звонков в Хакасии. За последние шесть месяцев количество спамерских и мошеннических вызовов в республике сократилось на 10% по сравнению с первым полугодием 2025.

Всего в 2025 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 18 млн звонков в адрес жителей Хакасии. В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам-звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей республики, составила более трех с половиной миллионов минут за год. То есть в случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям Хакасии более семи лет.

«Чтобы противостоять изощренным схемам мошенников, например, когда звонки идут каскадом от разных лиц или жертву подталкивают к обратному звонку, мы усиливаем защиту с помощью искусственного интеллекта. Так, наш ИИ-помощник в реальном времени анализирует беседу, выявляет угрозу и мгновенно предупреждает о ней абонента, что помогает избежать обмана», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. рублей в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака была зафиксирована в Поволжье: на одного жителя Саратова пришлось 48744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.

