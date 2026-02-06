Разделы

«Корус Консалтинг» автоматизирует склад компании «Л.Арго» и оптимизирует учет маркированных детских товаров

Стартовал проект ГК «Корус Консалтинг» по цифровой модернизации складской логистики компании «Л.Арго» — дистрибьютора детского питания и товаров для детей. Решение автоматизирует ключевые процессы, обеспечит прозрачность данных и подготовит логистику компании к новым требованиям государственного регулирования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

АО «Л.Арго» — дистрибьютор с более чем 30-летней историей, работающий по всей стране и управляющий собственным складом площадью свыше 8000 кв. метров. По мере роста бизнеса, компания столкнулась с необходимостью обновления логистических процессов: существующая система не справлялась с текущими оборотами и не позволяла эффективно масштабироваться. Отдельным драйвером для трансформации стало приближающееся внедрение маркировки детских товаров.

Команда ГК «Корус Консалтинг» внедрит систему «1С:WMS», охватив полный цикл работ — от обследования до запуска в промышленную эксплуатацию. В рамках проекта будет настроена адресная система хранения, автоматизированы процессы приемки, размещения, сборки и отгрузки, реализован контроль сроков годности и организован обмен данными с ERP-системой. Особое внимание будет уделено аналитике: логистические показатели станут доступны в режиме реального времени и позволят принимать решения на основе достоверных данных.

Проект реализуется по специальной методологии, при которой настройка системы идет параллельно с обследованием, что дает возможность заказчику увидеть работу решения уже на ранних этапах и оперативно корректировать требования.

В результате «Л.Арго» получит цифровую платформу управления складом, ориентированную на максимальную автоматизацию и систематизацию работы с маркированными товарами. Интеграция «1С:WMS» с системой «Честный знак» обеспечит прозрачный учет, контроль операций и готовность к регуляторным изменениям, формируя технологическую основу для дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ
безопасность

«В работе с «Л.Арго» для нас было важно понять, как устроена их логистика и какие задачи стоят перед бизнесом в перспективе. Такой подход позволяет создавать решения, которые работают на развитие компании, а не только закрывают текущие потребности. Мы ценим, что команда клиента включилась в процесс и была открыта к совместной работе — именно это обеспечивает качество и скорость реализации», — сказал Антон Окин, руководитель направления «1C: WMS», ГК «Корус Консалтинг».

«Ключевым критерием выбора партнера для нас была подтвержденная компетентность в области складской логистики и способность выстраивать архитектуру решений на перспективу. Нам важно получить не просто систему, а инструмент, который можно адаптировать под новые регуляторные требования и изменяющиеся условия рынка. Команда «Корус Консалтинг» продемонстрировала глубокое понимание нашей отрасли и задач бизнеса, и именно это позволило подобрать технологическое решение, максимально соответствующее нашим потребностям. Внедрение «1С:WMS» станет для нас современной основой, которую можно масштабировать и совершенствовать по мере развития компании», — сказала Юлия Кирюшина, заместитель генерального директора АО «Л.Арго».

