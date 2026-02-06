Разделы

ПО Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-напарник для внедренца формирует новую инженерную практику ECM

Корпорация «Элар» начала применять встроенный в среду разработки ИИ-ассистент для поддержки специалистов по внедрению ECM-платформ. Речь идет об инструменте, который становится частью повседневной инженерной практики и помогает работать с кодом быстрее, точнее и устойчивее. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В проектах внедрения ECM-систем значительная доля времени традиционно уходит на рутинные операции: написание и корректировку макросов, настройку типовых сценариев, адаптацию повторяющихся фрагментов кода под требования конкретного проекта. Эти задачи требуют аккуратности и глубокого знания платформы, но при этом часто воспроизводятся от проекта к проекту, создавая дополнительную нагрузку на команды внедрения.

Ассистент внутри среды разработки

ИИ-внедренец реализован как кодовый ассистент, встроенный непосредственно в IDE - среду разработки, в которой специалисты ежедневно работают с настройками и кодом платформы. Это позволяет использовать возможности ИИ без переключения между инструментами, документацией и внешними сервисами.

По запросу внедренца ассистент может сформировать блок настроечного кода макроса под конкретную задачу. В процессе разработки также доступен механизм контекстного автодополнения: ИИ анализирует код вокруг курсора и подсказывает релевантные конструкции, параметры и последовательности действий. Поддержка встроена прямо в рабочий процесс и не требует отдельного сценария использования.

Рутина уходит из кода

Использование генерации кода и контекстного автодополнения позволяет заметно сократить объем ручной работы, связанной с типовыми операциями настройки. Вместо поиска примеров в прошлых проектах и их последующей адаптации внедренец получает фрагменты кода и подсказки, уже соответствующие логике платформы и принятой практике внедрения.

Этот эффект достигается за счет того, что движок ИИ-внедренца дообучен на документации ECM-платформы и специально подготовленном наборе качественных примеров макросов. Благодаря этому ассистент опирается не на абстрактные рекомендации, а на реальную архитектуру и накопленную инженерную практику.

В результате использование ИИ-ассистента: ускоряет реализацию типовых сценариев; снижает вероятность ошибок в операциях настройки; понижает порог вхождения для новых специалистов, позволяя им быстрее разобраться в логике платформы.

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора
цифровизация

Сегодня ИИ-ассистент используется в повседневной работе всеми специалистами по внедрению «Элар», став стандартным рабочим инструментом команды. По данным внутренней оценки, на отдельных классах задач сокращение трудозатрат при использовании ИИ достигает 87,5%.

Безопасность как стратегическое преимущество

Одной из ключевых особенностей ИИ-внедренца «Элар» является работа в корпоративном замкнутом контуре. Это означает, что все элементы разработки и настройки - код, параметры, технические детали проектов заказчиков — остаются внутри инфраструктуры компании.

В отличие от использования внешних ИИ-инструментов, такой подход исключает передачу чувствительной технической информации за пределы корпоративной среды и обеспечивает необходимый уровень конфиденциальности при внедрении корпоративных систем.

Управляемость внедрения на масштабе

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

Встроенный ИИ-ассистент постепенно становится не просто инструментом ускорения разработки, а универсальным механизмом поддержки работы с конфигурациями и кодом в корпоративных системах. Такой подход может масштабироваться на другие задачи, где требуется работа с регламентированными сценариями, сложной логикой и большим объёмом повторяющихся операций, — от сопровождения и развития ECM-решений до их адаптации под новые требования и изменения бизнес-процессов.

В этом смысле ИИ-ассистент выступает как инфраструктурный элемент, который повышает воспроизводимость решений, делает процессы внедрения менее уязвимыми к кадровым изменениям и перераспределению нагрузки в команде, а также позволяет системно управлять качеством и скоростью внедрения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Обзор: Партнерские программы облачных провайдеров 2026

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще