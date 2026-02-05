Разделы

В 2025 году в Якутии замедлился рост активности телефонных мошенников

Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Республике Саха (Якутия) в конце 2025 г. Во II полугодии количество спамерских и мошеннических вызовов в республике сократилось на 27% по сравнению с I полугодием. Это связано с совершенствованием ИИ-инструментов для поиска и блокировки нежелательных вызовов, а также с вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. МТС с помощью всех инструментов защиты от нежелательных звонков заблокировала в республике 34,5 млн вызовов. Начиная с середины года до его конца количество попыток спамеров дозвониться абонентам планомерно снижалось.

В случае выявления подозрительного звонка инструмент на базе ИИ «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов и вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Якутии за год, составила около 7,7 млн минут, или более 14 лет.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Кроме того, звонки стали персонализированными. Например, доля схем, когда одной жертве последовательно звонят несколько человек под маской сотрудников разных ведомств, выросла на 50%.

«В 2025 г. в Республике Якутия сумма ущерба от действий мошенников снизилась на 20,5% по сравнению с 2024 годом*. При этом Якутск вошел в число городов, где мошенники все еще очень активны. Важно помнить, что злоумышленники продолжают придумывать новые способы обмана людей, представляя угрозу для финансовой безопасности граждан. МТС в свою очередь разрабатывает и совершенствует системы противодействия. В частности, наш «Защитник» на базе искусственного интеллекта анализирует взаимодействие абонентов с мошенниками и оперативно блокирует подозрительные звонки, постоянно совершенствуясь в выявлении новых схем», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

*По данным МВД республики Саха (Якутия)

