Количество просмотров видео на Rutube увеличилось в 3 раза в 2025 году

По данным аналитического центра Rutube, пользователи посмотрели видео на площадке суммарно 52,6 млрд раз в 2025 г. Рост по отношению к общей сумме просмотров за 2024 г. составил 2,9 раза — 18,4 млрд просмотров.

Суммарное количество просмотров продолжает расти. Так, уже в январе 2026 г. показатель превысил 5 млрд, что больше результата за аналогичный месяц 2025 г. (4,3 млрд просмотров).

В 2025 г. увеличилось и общее время смотрения почти в 2,4 раза: 7,4 млрд часов против 3 млрд часов смотрения в 2024 г. В январе 2026 г. показатель составил 679,2 млн, что также превышает результат первого месяца 2025 г. (636,9 часов).

«Прошлый год стал для Rutube одним из самых поворотных с точки зрения развития. Команде удалось сделать сервис технологически независимым, усовершенствовать рекомендательные алгоритмы, а также сделать площадку удобной и интересной для всех пользователей: авторов, зрителей, рекламодателей. Мы продолжаем работать и видим результаты. В прошлом декабре мы впервые обогнали YouTube в России по дневной аудитории, а в этом январе в общей сложности 20 дней мы наблюдали суточный охват выше, чем у зарубежного видеосервиса. В январе 2025 г. месячная аудитория составила 85 миллионов человек. Здесь я ссылаюсь на данные Mediascope. Думаю, что у российских площадок получается быть востребованными у пользователей», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

По его словам, количество каналов на Rutube в январе 2026 года достигло 4,7 млн, а на январь 2025 г. приходилось 3 млн каналов. При этом если подводить итоги прошлого года, то по отношению к 2024 г. рост составил 1,7 раза.