Wildberries запустила виртуальную примерочную для всех пользователей в России

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) начала открывать доступ к новому функционалу сервиса «Клиентская примерка» для всех клиентов Wildberries в России.

Ранее сервис был доступен ограниченному числу пользователей. Теперь же воспользоваться им может каждый покупатель в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Инструмент уже интегрирован в процесс выбора товаров: в карточках товаров клиентам доступна кнопка «Примерить вещь на себе». В поиске также доступен фильтр, позволяющий быстро найти товары с функционалом виртуальной примерки, — он стал еще точнее. Пользователь может загрузить готовую фотографию или сделать снимок в режиме реального времени. После этого система сгенерирует изображение, на котором выбранная вещь будет «надета» на клиента с учетом позы и освещения.

На текущий момент виртуальная примерка стала доступна для широкого набора fashion-категорий. Например, покупатели уже могут примерить базовую футболку, офисный жакет или демисезонное пальто и оценить, как вещь будет смотреться именно на их типе фигуры.

«Вместе с расширением доступа наша команда разработчиков дообучила ИИ-алгоритмы сервиса. Виртуальная примерочная работает на базе нейросетей и компьютерного зрения: алгоритмы стали точнее учитывать особенности фигуры пользователя, посадку вещей, фактуру тканей и особенности материалов в движении. Это позволило сделать онлайн-шопинг максимально близким к офлайн-опыту, когда человек может заранее представить результат и чувствовать себя увереннее при покупке», — отметила директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычева.

Сейчас инструмент виртуальной примерки доступен для части продавцов, но уже в ближайшем будущем он станет доступен для всех партнеров платформы из России. Это позволит fashion-брендам и производителям подключать технологию к своим товарам без дополнительных затрат, улучшая визуальное представление ассортимента.

Развитие виртуальной примерочной — часть стратегии Wildberries по внедрению ИИ-инструментов в пользовательский опыт.