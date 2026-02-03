Компания Ginc подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания Ginc объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 18 и Ginc Radar 1.13.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Ginc Radar — отечественное программное решение для централизованного контроля технологического стека и ИT-архитектуры. Продукт фиксирует используемые технологии, их состояние и взаимосвязи, формируя единое представление ИT-ландшафта организации. Решение применяется как надсистемный уровень управления, определяющий и курирующий архитектурные и инфраструктурные изменения без вмешательства в операционные процессы. Входит в реестр отечественного ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

В рамках тестирования была подтверждена стабильная и надежная работа при использовании Postgres Pro в качестве системы управления базами данных. Переход на Postgres Pro прошел бесшовно, без потери данных и с сохранением всех ключевых функциональных возможностей, что позволяет рекомендовать совместное использование решений для промышленной эксплуатации.