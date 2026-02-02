ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку

С 2 февраля ИТ-специалисты могут на «Госуслугах» подать заявление на отсрочку от срочной службы в 2026 г. После отправки заявки специалиста работодатель увидит ее в личном кабинете организации и, если данные указаны верно, подтвердит. Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как подаются списки на отсрочку

Компании нужно проверить и подтвердить данные сотрудников, затем направить через «Госуслуги» списки в Минцифры. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования

Минцифры передаст информацию в Минобороны. Далее решение по отсрочке примет призывная комиссия

Компаниям нужно сформировать и подать списки заранее. До 1 марта Минцифры направит первые списки в Минобороны.

Подать заявление нужно один раз. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя — форма будет работать круглый год.

Требования для включения специалистов в списки: гражданство России; мужской пол; возраст от 18 до 30 лет; работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев (334 дней) в течение года, предшествующего дате начала отправки призывников к месту службы (1 апреля или 1 октября). Требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза.

На отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании ещё не выдан на момент формирования списков. При этом документ нужно будет предоставить в призывную комиссию.