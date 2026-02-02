Doma.ai: почти каждая пятая УК использует в своей работе искусственный интеллект

Эксперты онлайн-платформы для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai провели исследование, чтобы выяснить, как меняется использование искусственного интеллекта в работе управляющих компаний и для каких задач ИИ применяется на практике. В рамках исследования были сопоставлены данные за 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Опрос показал, что интерес к ИИ в сфере ЖКХ продолжает расти: если в 2024 г. искусственный интеллект использовали 13% управляющих компаний, то в 2025 году этот показатель увеличился до 19%. При этом 21% УК, которые использовали ИИ, используют его каждый день, годом ранее таких было 15%. Чаще всего искусственный интеллект применяют для работы с документами и текстами, второй место — коммуникация с жителями, третье место — классификация обращений.

Опрос проводился с 30 ноября по 30 декабря 2024 г. и с 30 ноября по 30 декабря 2025 г. В исследовании приняли участие 600 управляющих компаний из разных регионов России.

Как часто управляющие компании используют ИИ

Исследование показало, что в 2024 . искусственный интеллект использовали 13% управляющих компаний, то в 2025 г. этот показатель увеличился до 19%.

Среди УК, которые уже внедрили инструменты на базе искусственного интеллекта, эксперты Doma.ai выяснили, как часто компании прибегают к его помощи. В 2025 году 21% управляющих компаний используют ИИ ежедневно, тогда как годом ранее таких было 15%. Еще 57% УК в 2025 г. применяют ИИ несколько раз в месяц — в 2024 г. этот показатель составлял 54%. Несколько раз в год искусственный интеллект использовали 22% управляющих компаний в 2025 г., тогда как в 2024 г. таких было 30%.

Для каких задач УК применяют искусственный интеллект

Эксперты также опросили УК, которые уже применяют искусственный интеллект в работе, чтобы узнать о целях использования. Исследование показало, что наиболее распространенной областью применения ИИ в работе управляющих компаний в 2025 г. стала работа с текстами и документами. 68% УК, использующих ИИ, применяют его для анализа и вычитки договоров с подрядчиками, работы с нормативными актами, поиска изменений в законодательстве и подготовки разъяснений.

На втором месте — коммуникация с жителями. 44% управляющих компаний используют ИИ для подготовки ответов на обращения, объявлений, новостей и уведомлений.

Автоматизация работы с обращениями жителей занимает третье место: 21% УК применяют ИИ для классификации заявок, предварительной обработки обращений и их маршрутизации между специалистами (множественный выбор).

«Искусственный интеллект постепенно становится частью базового инструментария компаний в целом, и УК в частности — так же, как когда-то стали стандартом электронные таблицы, биллинг или CRM. Он незаметно встраивается в повседневные процессы и перестает восприниматься как отдельная технология. И этот тренд будет только усиливаться: ИИ проникает во все цифровые контуры — от внутренних систем УК до государственных платформ и электронных сервисов. В этих условиях осознанный отказ от использования ИИ все чаще воспринимается не как принципиальная позиция, а как признак управленческой незрелости. Сегодня не ИИ вытесняет специалистов, а другие специалисты, которые умеют работать с ИИ, вытесняют тех, кто игнорирует этот тренд», — сказал исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.