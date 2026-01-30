Разделы

ИТ в госсекторе
|

Правительство Тюменской области в 2 раза ускорило обработку документов с ИИ-сервисами Directum

Правительство Тюменской области оптимизировало обработку документов с помощью инструментов искусственного интеллекта Directum RX Intelligence. Теперь вопросы в обращениях граждан определяются автоматически, реквизиты из входящих писем заносятся системой в карточку, правильность заполнения достигает 87%.

Правительство Тюменской области в числе первых регионов России решило использовать искусственный интеллект в работе. Основной целью на 2025 год была настройка коробочного функционала ИИ в СЭД, чтобы увидеть, как интеллектуальные инструменты Directum могут упростить автоматизацию бизнес-процессов и повысить гибкость систем.

Первоначально оптимизировали работу с входящими документами: обращениями граждан и письмами. Их значимая доля по-прежнему приходила в бумажном виде или в виде сканов по email. Сотрудникам нужно было создавать карточки таких документов вручную, на это уходило много времени, был высок риск ошибок и неточностей из-за «человеческого фактора».

ИИ-инструменты помогли сократить задержки, избавиться от рутины, повысить прозрачность:

на обработку бумажных входящих писем у делопроизводителей уходит на 50% меньше времени. Такого результата удалось добиться благодаря тому, что команда внедрения обучила ИИ-сервисы классифицировать документы как «входящее письмо» или «обращение гражданина» и заполнять карточки в зависимости от вида;

правильность автоматического заполнения реквизитов достигает 87%. Для этого команда дообучила модель ИИ на документах, ранее зарегистрированных участниками системы. Причем механизм обрабатывает не только вложения, но и сопроводительный текст;

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач
импортонезависимость

для обработки обращений внедрена multi-label classification — классификация по многим меткам, которая определяет до трех вопросов по Общероссийскому тематическому классификатору. Это необходимо, поскольку граждане часто поднимают сразу несколько проблем, при этом нужно четко зафиксировать их запросы. Точность определения вопросов достигает 70%.

В Правительстве Тюменской области также используется генеративный ИИ. Он применяется для вопросно-ответного поиска, создания аннотаций, проверки орфографии и автоматической подготовки ответа.

Органы региональной власти продолжат интеграцию интеллектуальных сервисов Directum в рабочие процессы. В будущем планируется улучшать методику определения вопросов в обращениях граждан, чтобы повысить качество и скорость оказания услуг. С помощью генеративного ИИ будет оптимизирована работа с поручениями. Еще одно важное направление развития — нормоконтроль, чтобы автоматически проверять документы на соответствие федеральным и региональным нормативно-правовым актам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Цифровизация госсектора

Российский литограф с гарантией стоит полмиллиарда без НДС

Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг

Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще