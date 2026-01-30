Правительство Тюменской области в 2 раза ускорило обработку документов с ИИ-сервисами Directum

Правительство Тюменской области оптимизировало обработку документов с помощью инструментов искусственного интеллекта Directum RX Intelligence. Теперь вопросы в обращениях граждан определяются автоматически, реквизиты из входящих писем заносятся системой в карточку, правильность заполнения достигает 87%.

Правительство Тюменской области в числе первых регионов России решило использовать искусственный интеллект в работе. Основной целью на 2025 год была настройка коробочного функционала ИИ в СЭД, чтобы увидеть, как интеллектуальные инструменты Directum могут упростить автоматизацию бизнес-процессов и повысить гибкость систем.

Первоначально оптимизировали работу с входящими документами: обращениями граждан и письмами. Их значимая доля по-прежнему приходила в бумажном виде или в виде сканов по email. Сотрудникам нужно было создавать карточки таких документов вручную, на это уходило много времени, был высок риск ошибок и неточностей из-за «человеческого фактора».

ИИ-инструменты помогли сократить задержки, избавиться от рутины, повысить прозрачность:

на обработку бумажных входящих писем у делопроизводителей уходит на 50% меньше времени. Такого результата удалось добиться благодаря тому, что команда внедрения обучила ИИ-сервисы классифицировать документы как «входящее письмо» или «обращение гражданина» и заполнять карточки в зависимости от вида;

правильность автоматического заполнения реквизитов достигает 87%. Для этого команда дообучила модель ИИ на документах, ранее зарегистрированных участниками системы. Причем механизм обрабатывает не только вложения, но и сопроводительный текст;

для обработки обращений внедрена multi-label classification — классификация по многим меткам, которая определяет до трех вопросов по Общероссийскому тематическому классификатору. Это необходимо, поскольку граждане часто поднимают сразу несколько проблем, при этом нужно четко зафиксировать их запросы. Точность определения вопросов достигает 70%.

В Правительстве Тюменской области также используется генеративный ИИ. Он применяется для вопросно-ответного поиска, создания аннотаций, проверки орфографии и автоматической подготовки ответа.

Органы региональной власти продолжат интеграцию интеллектуальных сервисов Directum в рабочие процессы. В будущем планируется улучшать методику определения вопросов в обращениях граждан, чтобы повысить качество и скорость оказания услуг. С помощью генеративного ИИ будет оптимизирована работа с поручениями. Еще одно важное направление развития — нормоконтроль, чтобы автоматически проверять документы на соответствие федеральным и региональным нормативно-правовым актам.