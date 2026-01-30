От разработки математического ядра до выручки 30 млн: итоги первого года работы Hive Mind AI

Компания Hive Mind AI завершила первый год работы на рынке. За это время команда перешла от прототипов и MVP к полнофункциональным продуктам, внедрила собственное математическое ядро и показала его результаты в нескольких пилотных проектах. Совокупная выручка компании по итогам года составила более 30 млн рублей. Об этом CNews сообщил представитель холдинга промышленного ПО «Экспанта».

В основе решений Hive Mind AI – математическое ядро, созданное на основе десятилетий прикладных исследований и практического опыта команды. Оно позволяет точно моделировать бизнес-процессы без упрощений, обеспечивая вычислительную скорость и точность, превосходящую существующие отраслевые решения. В течение 2025 г. компания реализовала более пяти пилотных проектов с крупными промышленными заказчиками: в каждом из них математика Hive Mind AI показала лучшие результаты по сравнению с конкурентами, а клиенты получили измеримый прирост эффективности.

По словам генерального директора Hive Mind AI Владимира Молодых, внедрение продуктов компании позволяет снизить производственные и логистические расходы в среднем на 2-4% и повысить исполнимость плана до 97-98%, что означает экономию десятков и сотен миллионов рублей для крупных промышленных предприятий. Среди кейсов компании за 2025 г. – оптимизация планирования поставок российской нефтяной корпорации, внедрение единого процесса планирования ГПЗ, оптимизация запасов и перепланирование на металлургическом предприятии, внедрение операционного планирования на косметическом производстве, оптимизация перевозки материалов для дорожного строительства, объемное планирование производства сельскохозяйственного и пищевого холдинга, объемно-календарное планирование на химическом производстве и другие.

«Для нас важно, что первый год подтвердил жизнеспособность нашей математической платформы: точные математические модели бизнес-процессов работают очень эффективно, и заказчики смогли убедиться в том, что они приносят ощутимую выгоду», – сказал Владимир Молодых, генеральный директор Hive Mind AI.

«Hive Mind AI – яркий пример того, как передовые научные разработки в сочетании с прикладным инженерным подходом меньше чем за год дали видимые коммерческие результаты. Это стало возможным за счет четкого и быстрого фокуса команды на конкретной продуктовой нише - для нас решения Optplan Production и Optplan Logistics позволили дополнить APS-контур в части сегмента объемно-календарного планирования», – отметил Илья Измайлов, управляющий директор холдинга промышленного ПО «Экспанта».

В 2026 г. Hive Mind AI проведет переговоры с новыми потенциальными промышленными заказчиками и партнерами, а также планирует развитие продуктовой линейки в рамках стратегического сотрудничества с другими компаниями, входящими в периметр холдинга «Экспанта».