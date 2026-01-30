Разделы

«Инферит ИТМен» выпустил обновление 6.5 с расширенными возможностями управления агентами и инвентаризации

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представил новую версию своей системы дискаверинга и контроля над ИТ-активами — «Инферит ИТМен» 6.5, разработанную одноименным подразделением. Обновление помогает упростить сопровождение распределенных инфраструктур, снизить операционную нагрузку на ИТ-службы, расширить возможности сетевой и API-инвентаризации, а также повысить прозрачность данных об ИТ-активах. Развитие собственных продуктов вендора отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Ключевым направлением релиза стало развитие централизованного управления агентами. В версии 6.5 администраторы получили возможность редактировать конфигурации агентов, а также управлять их обновлением, как вручную, так и автоматически. Обновление может быть выполнено сразу для выбранных агентов либо отложено до момента их появления в сети, что особенно важно для распределенных и нестабильно подключенных сред.

Дополнительно реализован механизм контроля разрешений на обновление, позволяющий учитывать требования информационной безопасности и корпоративные регламенты, чтобы обходиться без усложнения процессов сопровождения и массовых ручных операций.

Изменения коснулись сетевой инвентаризации. В «Инферит ИТМен» доработаны системные сенсоры и реализованы цепочки опроса WMI — WinRM, что повышает стабильность и полноту сбора данных в неоднородных средах. Добавлены новые поля в целях инвентаризации.

В версии 6.5 расширены возможности инвентаризации через REST API, который добавлен в список протоколов сетевой инвентаризации. Это позволяет собирать данные с устройств и систем, не поддерживающих классические методы опроса, включая специализированное и инфраструктурное оборудование.

В задачах REST API появилась поддержка нескольких целей инвентаризации, доработаны механизмы авторизации, включая сценарии Redfish, а также реализованы новые инструменты обработки данных: хранение объектов в storeFields с доступом к их полям, кодирование Base64 и паттерны обработки строк. Это позволяет адаптировать систему под нестандартные источники данных без разработки индивидуальных интеграций.

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных
Цифровизация

Улучшена навигация по объектам, реализовано флаговое разделение данных по типам (операционная система, файлы, программное обеспечение и др.), а также добавлена возможность нахождения дочерних объектов по списку идентификаторов. Все эти введения упрощают работу со сложными иерархиями и взаимосвязанными компонентами инфраструктуры. Дополнительно реализована возможность игнорировать данные отдельных скриптов, если они не требуются конкретному заказчику в отчете, а используются только для построения связей при инвентаризации.

Обновление также включает актуализацию модели данных версии 6.5, направленную на более детальное и структурированное представление информации об ИТ-активах и их связях.

«Версия 6.5 — это шаг в сторону еще большей масштабируемости и управляемости. Мы развиваем “Инферит ИТМен” как инструмент, который помогает ИТ-службам снижать операционные затраты и уверенно работать с инфраструктурой любого масштаба, от отдельных сегментов до сложных распределенных сред с тысячами устройств, нестандартными протоколами и повышенными требованиями к безопасности», — сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Новый функционал уже доступен пользователям «Инферит ИТМен». Для начала работы достаточно обновить систему и агенты до версии 6.5.

