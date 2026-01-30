Разделы

Астраханская область вошла в десятку регионов России по росту цифровизации бизнеса

МТС оценила востребованность цифровых сервисов в Астраханской области и выявила направления с наибольшей инвестиционной активностью бизнеса. В 2025 г. астраханские компании активнее всего инвестировали в облачные решения. По итогам 2025 г. Астраханская область вошла в десятку регионов России с наиболее высоким уровнем темпов роста цифровизации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее заметный рост инвестиций продемонстрировали облачные технологии. Объем вложений астраханских компаний в облачную инфраструктуру в 2025 г. увеличился более чем в два раза (+105% по сравнению с 2024 г.). Бизнес активно переходит на гибкие ИТ-платформы, используя облака для хранения данных, резервного копирования и масштабирования цифровых сервисов.

Инвестиции в видеонаблюдение и облачное видеонаблюдение в 2025 г. выросли на 79% по сравнению с 2024 г. Решения востребованы в торговле, логистике, на промышленных и инфраструктурных объектах – как инструмент повышения безопасности, операционной прозрачности и управляемости процессов.

Устойчивую положительную динамику показали и инвестиции в IoT (интернет вещей) – рост составил 23% год к году. Компании региона внедряют IoT-решения для мониторинга оборудования, контроля транспорта, управления ресурсами и удаленного сбора данных, что позволяет снижать издержки и повышать эффективность.

Рост инвестиционной активности отражает переход бизнеса Астраханской области от точечных цифровых проектов к системной трансформации и долгосрочному планированию технологического развития.

бизнес

«Астраханская область демонстрирует зрелый и практический подход к цифровым инвестициям. Бизнес и предприятия ЖКХ все чаще внедряют технологии не ради экспериментов, а для решения конкретных задач – повышения надежности, снижения потерь и улучшения качества услуг. Один из примеров – проект дистанционного мониторинга водных сетей, который мы реализуем совместно с Астраханским водоканалом. Система на базе NB-IoT позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние магистралей, оперативно выявлять отклонения и предотвращать аварийные ситуации. Такие решения становятся основой для устойчивого развития городской инфраструктуры и экономики региона в целом», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Уровень цифровизации бизнеса в Астраханской области определялся по степени проникновения цифровых услуг МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024-2025 гг.

