«Ростелеком» в Зауралье фиксирует рост спроса на подключение к домашнему интернету

«Ростелеком» зафиксировал увеличение спроса на подключение домашнего интернета в Курганской области в 2025 г. Городом-лидером стала Шумиха, где потребность в услуге выросла на 258%. Провайдер связывает усиление интереса с растущим запросом зауральцев на стабильное присоединение к сетям, которое обеспечивает оптоволоконная технология, применяемая «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Растущий интерес к нашим цифровым услугам в Зауралье свидетельствует о том, что жители Курганской области высоко ценят стабильность и качество связи, которые мы обеспечиваем. Все чаще выбор падает на оптический проводной интернет, как на наиболее надежный способ бесперебойного соединения. Мы понимаем, насколько важен высокоскоростной выход в Сеть для каждого – от удаленного работника до многодетной семьи или жителя загородного дома. Устойчивость интернет-соединения – это основа успешной цифровизации всех сфер жизни: быта, работы, учебы и отдыха. Мы постоянно развиваем телеком-инфраструктуру в регионе: модернизируем устаревшие сети и приходим в те населенные пункты, где раньше быстрого интернета не было совсем».

Преимущества оптической технологии очевидны. Она обеспечивает высокую пропускную способность, на оптику не влияют перегрузки сети, и она выдерживает одновременное подключение множества устройств, что особенно важно для больших семей. Также линии не подвержены внешним помехам – перепадам атмосферного давления и температуры. Это обеспечивает работоспособность связи в любую погоду.