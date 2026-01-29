Разделы

ИИ-помощник для настройки CRM и работы с задачами от «Битрикс24» стал доступен всем пользователям

Агент «Марта AI» на базе Bitrix GPT — персональный помощник на базе искусственного интеллекта от «Битрикс24» — теперь доступен на всех тарифах платформы. Он помогает пользователям эффективно работать с инструментами Битрикс24 и настраивать их под конкретные задачи. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Марта AI» упрощает первичную настройку CRM. Пользователь может обратиться к ИИ-агенту, а он самостоятельно создаст воронки под конкретное направление бизнеса, добавит нужные поля в карточки сделок и выполнит все необходимые настройки.

«Марта AI» ускоряет формирование и постановку задач. Агент помогает ставить задачи с указанием исполнителя, сроков и проекта, находить их по названию, срокам, тегам или ключевым словам, менять описание, сроки и исполнителей и делегировать другим сотрудникам.

«Марта AI» уже активно применяется при онбординге сотрудников и в технической поддержке. Благодаря технологии RAG + BitrixGPT LLM ИИ-агент всегда обладает актуальными знаниями о продукте и может консультировать пользователей по любым вопросам.

В конце 2025 г. «Битрикс24» начал поэтапно открывать доступ к «Марте AI». Теперь компании на всех тарифах могут полноценно использовать ИИ-помощника и интегрировать его в бизнес-процессы. Это подтверждает, что инструменты искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью современной работы.

В планах у компании запустить взаимодействие с внешними сервисами, например, «1С», Gmail и Google Drive, через MCP-протокол. Управление подключенными сервисами будет осуществляться напрямую из чата с «Мартой AI».

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен
цифровизация

Также «Марта AI» на базе BitrixGPT сможет помогать автоматизировать бизнес-процессы. Пользователю будет достаточно описать логику, а все необходимые шаги помощник выполнит самостоятельно. Благодаря этому практически все пользователи смогут настраивать «Конструктор бизнес-процессов» , не тратя время на изучение инструкций.

Также в будущем «Марта AI» будет поддерживать голосовое управление. ИИ-агент сможет уточнять детали и выбирать, как достичь цели. Например, если нужно поставить задачу подчиненному, Марте можно будет отправить голосовое сообщение. ИИ-агент проанализирует содержание и самостоятельно подготовит чек-лист.

«Мы открыли «Марту AI» на всех тарифах «Битрикс24», потому что ценность AI в бизнесе — в экономия времени на рутине и внедрении. Пользователь формулирует задачу простыми словами, а «Марта AI» превращает ее в результат: задачи, чек-листы из голосовых сообщений, настроенная CRM и бизнес-процессы. Очевидный шаг — взаимодействие с другими сервисами, «», почты и диск, чтобы «Марта» становится единым центром управления рабочими процессами и взаимодействия с другими сервисами», — Олег Строкатый, руководитель отдела контроля качества в «Битрикс24».

