Hh.ru: как соискатели пытаются выделиться в ИТ, и что действительно важно компаниям

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выявила, за счет каких компетенций соискатели чаще всего пытаются выделиться и что действительно востребовано у работодателей. Анализ показал, что кандидаты нередко делают ставку на универсальные навыки, тогда как компании ожидают более точного соответствия требованиям конкретных ролей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Результаты получены на основе собственной аналитики данных и ряда исследований за 2025 г.

«Соискатели чаще всего стараются выделиться за счет общих и широко распространенных формулировок в резюме, которые кажутся подходящими для большинства позиций, однако сегодня они не всегда входят в число приоритетных у работодателей. Так, интерес компаний к управлению временем снизился на 51%, при этом доля профилей кандидатов с указанием этого пункта выросла на 41%. Интерес к стратегическому мышлению сократился на 35% при росте его доли в резюме на 46%. По аналитическому мышлению спрос снизился на 19%, тогда как число профилей с указанием этого навыка выросло на 46%. В итоге компании получают отклики, которые лишь частично отвечают реальным задачам бизнеса», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

В сегменте технических навыков также фиксируется расхождение между спросом и предложением. Так, интерес работодателей к Agile снизился на 7%, тогда как количество резюме с этими компетенциями выросло на 96%. По Power BI спрос со стороны компаний сократился на 19%, при этом упоминание инструмента в резюме увеличилось на 55%. Еще более заметный разрыв фиксируется по Docker: снижение спроса на 32% сопровождается ростом предложения на 49%.

Практика показывает, что расхождение в упоминании навыков обычно происходит из-за запаздывания реакции соискателей на меняющийся спрос и эволюции самих технологий. Работодатели первыми реагируют на новые тренды и насыщение рынка, в то время как соискатели часто продолжают осваивать навыки, популярные вчера. В частности, про снижение работодателей к Agile. На рынке труда происходит сдвиг от теории к практике и культурной трансформации. Работодателям нужны не просто знания фреймворков, а умение проводить глубокую Agile-трансформацию, что встречается реже.

Система Power BI тоже проходит через своего рода обновление. Внедрение ИИ-помощников и low-code платформ упрощает работу с данными, снижая потребность в узких специалистах. Однако инструмент остается популярным для изучения как точка входа в аналитику.

«Соискателям важно внимательно изучать требования вакансий и адаптировать набор своих навыков под текущие ожидания рынка, а также регулярно обновлять и развивать эти компетенции. В этом помогают профессиональные сообщества, а также инструменты оценки — например, тестирование по актуальным навыкам на hh.ru. Его результаты позволяют соискателям получить отметку в резюме и лучше понять, насколько их уровень соответствует текущим требованиям рынка. Компаниям, в свою очередь, стоит точнее формулировать ожидания и пояснять, какие умения действительно необходимы для успешного выполнения задач. Когда обе стороны говорят на одном языке, процесс найма становится проще и быстрее», — сказала Марина Дорохова.

