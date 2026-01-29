«ЕЗ ОЦМ» ускорила закупки на 30% с «B2B-РТС»

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов («ЕЗ ОЦМ») улучшил операционные и прямые финансовые результаты за первые месяцы работы на электронной торговой площадке B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «В2В-РТС»). Компания сократила сроки закупочных процедур на 20–30% и увеличила число участников торгов. Об этом CNews сообщил представитель B2B-Center.

С сентября 2025 г. «ЕЗ ОЦМ» проводит закупки на обновленной электронной торговой площадке «Тендеры 2.0». С B2B-Center завод закупает практически все необходимое для бизнеса: от технологического оборудования и сырья для основного производства до спецодежды и хозяйственных товаров.

При выборе ЭТП для компании были важны три ключевых момента: присутствие основных поставщиков рынка промышленного оборудования, надежность в работе и легкая интеграция с внутренними программами завода. «Тендеры 2.0» полностью отвечает этим требованиям. Отдельным бонусом в сотрудничестве стала оперативная связь с технической поддержкой площадки, которая быстро решает возникающие вопросы.

Главным итогом перехода на новое ЭТП стало качественное изменение закупок «ЕЗ ОЦМ». Среднее количество поставщиков выросло до 5-7 участников на лот. Это создало здоровую конкурентную среду: поставщики стали предлагать более выгодные условия, а отдел закупок получил возможность выбирать лучшее ценовое предложение и сэкономил до 15% бюджета по ряду позиций. Автоматизация рутинных процессов повысила общую прозрачность процедур и значительно снизила административную нагрузку на сотрудников, которые теперь могут уделять больше времени стратегическим задачам.

На следующем этапе цифровизации закупок «ЕЗ ОЦМ» планирует использовать аналитику для прогнозирования потребностей, внедрять смарт-контракты и учитывать ESG-критерии при выборе поставщиков. Кроме того, компания рассматривает внедрение системы для электронного документооборота (SRM) и анализа рынка, чтобы выстроить устойчивую цифровую цепочку поставок.

«B2B-Center стал для нас надежным цифровым партнером в сфере закупок. Площадка помогла не только оптимизировать затраты, но и повысить качество отбора поставщиков. Мы планируем и дальше углублять сотрудничество, тестируя новые инновационные сервисы для усиления конкурентоспособности нашего производства», – сказала Ольга Крупанова, заместитель генерального директора – директор по коммерческим вопросам «ЕЗ ОЦМ».

«Доверие крупных промышленных предприятий, как «ЕЗ ОЦМ», лучшая оценка нашей работы. Мы постоянно улучшаем сервисы, чтобы создавать реальную ценность для клиентов. Конкретные результаты наших партнеров в виде экономии бюджета, сокращения сроков и роста прозрачности — это именно тот эффект, ради которого мы работаем», – отметила Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.