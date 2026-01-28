Разделы

86% крупнейших девелоперов России видят в цифровых сервисах ключ к росту ценности недвижимости для клиента

По результатам аналитики Ujin, большинство крупнейших девелоперов России (86%) рассматривают смарт-сервисы в качестве ключевого инструмента повышения ценности объектов недвижимости для клиентов. В список преимуществ цифровизации также вошли минимизации аварийных ситуаций (46%) и снижение операционных издержек (38%). Об этом CNews сообщили представители Ujin.

При выборе цифровых решений девелоперы ориентируются на функциональность платформы (78%), интеграции с инженерными системами здания (64%), а также возможность повысить репутацию и опыт компании на рынке (48%).

Российские девелоперы делают ставку на комплексные технологические решения, где на первом месте — безопасность и отказоустойчивость систем. Для таких целей на базе платформы Ujin OS разработано on‑premise решение — развертывание ИТ‑систем непосредственно на ресурсах застройщика. Решение обеспечивает полное соответствие требованиям защиты персональной информации и позволяет рассматривать цифровую инфраструктуру как ценный актив, укрепляющий технологический статус застройщика.

Минимизировать риски аварийных ситуаций помогает виртуальная диспетчерская — единое окно мониторинга всех инженерных систем в доме. Виртуальная диспетчерская уведомляет сотрудников управляющей компании о неисправности сразу же после получения сигнала от оборудования. При этом автоматически создается заявка на устранение и назначается исполнитель.

Важным маркетинговым инструментом остается брендированное мобильное приложение жителя, которое предоставляет резидентам доступ к общедомовым сервисам, например, оплате ЖКХ, заявкам в управляющую компанию, видеонаблюдению или СКУД, а также укрепляет лояльность к девелоперу как к технологическому лидеру. Для застройщиков и управляющих организаций мобильное приложение - возможность взаимодействовать с жителями и монетизировать дополнительные услуги.

«Сегодня цифровые сервисы — стратегический инструмент конкурентоспособности. Девелоперы, которые интегрируют смарт-решения в свои проекты, формируют уникальное торговое предложение, снижают операционные издержки и укрепляют репутацию надежной компании. В условиях растущих требований рынка и стандартизации цифровизация становится не опцией, а необходимостью для лидеров отрасли», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

