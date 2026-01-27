В России импортозаместили цифровую систему для управления свинокомплексами

В России создана отечественная цифровая платформа «Пульс.ЦСС» для управления производственными процессами в свиноводстве, она заменила европейские аналоги. Решение разработано ИТ-компанией АО «СТИ». Его уже внедряет как «Таврос», так и ряд других крупнейших производителей свинины в России. Об этом CNews сообщили представители «Тавроса».

Как рассказал директор по ИТ и цифровой трансформации группы «Таврос» Артем Самойлов, «платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать производственные показатели, управлять всеми ключевыми процессами, контролировать работу персонала, а также анализировать данные по всем площадкам холдинга в единой системе».

Проект создан в рамках ИЦК «Сельское хозяйство», который курирует Минсельхоз России, и при поддержке Российского фонда развития информационных технологий.

Функционал «Пульс.ЦСС» охватывает управление племенными фермами, контроль кормления, ветеринарные мероприятия, учет привесов и конверсии корма, бонитировку и планирование продаж племенных животных. Платформа интегрируется с системами управления микроклиматом и датчиками на кормовых бункерах, что позволяет контролировать наличие и расход кормов и оперативно реагировать на отклонения в условиях содержания животных. Реализован обмен данными с государственными и отраслевыми ИТ-системами, включая «Хорриот» и PicTraq, для учета животных, ветеринарных мероприятий и расчета селекционных индексов.