«РТСофт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформ BLOK и BLOK-S 13th Gen с «Ред ОС 8»

В рамках стратегического технологического партнерства компании «РТСофт», производитель аппаратных решений, и «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, успешно завершили проверку совместимости российских промышленных компьютеров BLOK и BLOK-S с операционной системой «Ред ОС 8». Результаты комплексных испытаний подтвердили полную функциональную готовность продуктов к совместному использованию. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Промышленные компьютеры BLOK и BLOK-S представляют собой вычислительные платформы межвидового применения, предназначенные для ответственных объектов. Они используются в промышленной автоматизации, атомной энергетике, управлении воздушным движением (УВД), беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и транспорте.

В процессе испытаний были протестированы встраиваемые безвентиляторные кондукционные платформы BLOK и BLOK-S под управлением «Ред ОС 8».

Инженерными службами компаний была проверена: работоспособность всей коммуникационной подсистемы; стабильность и производительность встроенной графики;

эффективность механизмов терморегулирования средствами операционной системы, критически важных для безвентиляторных решений.

Функциональное и нагрузочное тестирования подтвердили штатную, безопасную и надежную работу всех компонентов программно-аппаратного комплекса.

«Завершение совместных испытаний — это закономерный шаг в развитии нашего партнерства с «Ред Софт». Платформы BLOK и BLOK-S, созданные для работы в промышленных условиях, теперь получили полностью верифицированную, безопасную и современную отечественную программную экосистему. Это позволяет нашим заказчикам — системным интеграторам и конечным потребителям в стратегических отраслях — создавать решения “под ключ” с минимальными рисками и сокращенными сроками внедрения. Это особенно важно для проектов в сфере КИИ», — отметил Олег Холодный, директор по продукту встраиваемые системы ГК «РТСофт».

«Совместимость с современным оборудованием, таким как BLOK-S 13th Gen, наглядно подтверждает, что «Ред ОС 8» гарантирует не только безопасность и соответствие строгим требованиям регуляторов, но и актуальные технологические возможности», — отметил Иван Карпуков, отдел по работе с технологическими партнерами «Ред Софт».

