Разделы

Безопасность ИТ в банках
|

«ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT для КБ «Москоммерцбанк»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, объявила о завершении проекта по проведению оценки соответствия требованиям международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT Customer Security Programme в КБ «Москоммерцбанк» (АО).

Москоммерцбанк активно работает над поддержанием высокого уровня обеспечения информационной безопасности финансовых операций и защиты данных клиентов. Безопасность финансовых услуг и соответствие стандартам, в том числе международным, являются приоритетными задачами для банка.

Для проведения аудита Москоммерцбанк обратился к сертифицированному провайдеру «ДиалогНаука», входящему в список доверенных поставщиков SWIFT “CSP assessment providers”.

SWIFT CSP представляет собой набор требований, направленных на защиту финансовых учреждений от киберугроз и обеспечение безопасных транзакций.

Компания «ДиалогНаука» в рамках проекта провела оценку текущих систем безопасности Москоммерцбанка и подтвердила, что все обязательные контроли выполняются в соответствии с требованиями SWIFT CSP, что было отражено в итоговом отчете.

«Проводя оценку соответствия, банк демонстрирует свою готовность к соблюдению высоких стандартов безопасности, что повышает доверие клиентов и партнеров, а также способствует устойчивости бизнеса в условиях быстро меняющегося финансового ландшафта. Мы гордимся тем, что смогли внести вклад в повышение безопасности КБ «Москоммерцбанк» и его клиентов», – отметил Антон Свинцицкий, директор по консалтингу «ДиалогНауки».

«Оценка соответствия требованиям SWIFT CSP – это важный шаг на пути к обеспечению безопасности наших клиентов и устойчивости нашего банка. Мы понимаем, что киберугрозы становятся все более сложными, и поэтому стремимся обеспечить наивысший уровень защиты», – сказал Олег Задорожный, начальник управления защиты информационных ресурсов КБ «Москоммерцбанк».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Обзор: Kubernetes для ИИ 2026

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

В России рекордно быстро исчезают отделения банков. Россиян принудительно переводят в чаты, где операторов можно ждать часами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще