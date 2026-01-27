CommuniGate Pro и «Архива» подтвердили технологическую совместимость

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик ПО в области архивирования данных ООО «Дата Оушен» провели успешное тестирование по совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Дата Оушен».

Система архивирования электронной почты «Архива» от компании «Дата Оушен» предназначена для надежного долгосрочного хранения корпоративной переписки и решения задач почтового аудита, eDiscovery и расследования инцидентов информационной безопасности. Решение поддерживает сценарии юридического удержания данных (legal hold) и помогает организациям выполнять требования законодательства по хранению и предоставлению электронной корреспонденции.

Десятая версия «Архива» полностью совместима с платформой корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro и расширяет ее функциональность за счет централизованного архивирования электронной почты без ограничений по объему и срокам хранения. Система поддерживает миграцию и импорт почтовых архивов в форматах PST, EML и MBOX, формируя единый архив с быстрым и точным поиском.

В процессе совместной работы двух систем данные из почты попадают в «Архива», где выполняются их разбор, индексация в реальном времени и, при необходимости, шифрование с использованием современных криптографических алгоритмов. Это обеспечивает оперативный доступ к архиву через веб-интерфейс и готовность данных к использованию в рамках проверок, расследований и регуляторных запросов.

Решение также расширяет возможности платформы CommuniGate Pro за счет реализации «корзины второго уровня» для долгосрочного хранения удаленных сообщений и их последующего восстановления пользователями или администраторами. Встроенные инструменты аудита и eDiscovery (поиск электронной информации), включая централизованный поиск и протоколирование действий, позволяют использовать архив электронной почты для внутреннего и внешнего аудита, а также подтверждения соблюдения корпоративных и отраслевых требований.

«Взаимодействие системы «Архива» с платформой CommuniGate Pro – это технологическое решение по объединению двух зрелых продуктов. Мы добились того, чтобы архивирование, поиск, аудит и восстановление почтовых данных стали естественным продолжением платформы корпоративных коммуникаций без усложнения ИТ-инфраструктуры заказчика», - отметил Валентин Попов, генеральный директор ООО «Дата Оушен».

«Обеспечение технологической совместимости с отечественными продуктами остается одной из приоритетных задач CommuniGate Pro. Это дает нашим заказчикам уверенность, что совместные решения будут стабильно работать в любой инфраструктуре, отвечать требованиям по безопасности и соответствовать курсу на технологическую независимость крупных российских организаций», – сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.