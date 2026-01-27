Разделы

ПО Софт
|

CommuniGate Pro и «Архива» подтвердили технологическую совместимость

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик ПО в области архивирования данных ООО «Дата Оушен» провели успешное тестирование по совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Дата Оушен».

Система архивирования электронной почты «Архива» от компании «Дата Оушен» предназначена для надежного долгосрочного хранения корпоративной переписки и решения задач почтового аудита, eDiscovery и расследования инцидентов информационной безопасности. Решение поддерживает сценарии юридического удержания данных (legal hold) и помогает организациям выполнять требования законодательства по хранению и предоставлению электронной корреспонденции.

Десятая версия «Архива» полностью совместима с платформой корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro и расширяет ее функциональность за счет централизованного архивирования электронной почты без ограничений по объему и срокам хранения. Система поддерживает миграцию и импорт почтовых архивов в форматах PST, EML и MBOX, формируя единый архив с быстрым и точным поиском.

В процессе совместной работы двух систем данные из почты попадают в «Архива», где выполняются их разбор, индексация в реальном времени и, при необходимости, шифрование с использованием современных криптографических алгоритмов. Это обеспечивает оперативный доступ к архиву через веб-интерфейс и готовность данных к использованию в рамках проверок, расследований и регуляторных запросов.

Решение также расширяет возможности платформы CommuniGate Pro за счет реализации «корзины второго уровня» для долгосрочного хранения удаленных сообщений и их последующего восстановления пользователями или администраторами. Встроенные инструменты аудита и eDiscovery (поиск электронной информации), включая централизованный поиск и протоколирование действий, позволяют использовать архив электронной почты для внутреннего и внешнего аудита, а также подтверждения соблюдения корпоративных и отраслевых требований.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

«Взаимодействие системы «Архива» с платформой CommuniGate Pro – это технологическое решение по объединению двух зрелых продуктов. Мы добились того, чтобы архивирование, поиск, аудит и восстановление почтовых данных стали естественным продолжением платформы корпоративных коммуникаций без усложнения ИТ-инфраструктуры заказчика», - отметил Валентин Попов, генеральный директор ООО «Дата Оушен».

«Обеспечение технологической совместимости с отечественными продуктами остается одной из приоритетных задач CommuniGate Pro. Это дает нашим заказчикам уверенность, что совместные решения будут стабильно работать в любой инфраструктуре, отвечать требованиям по безопасности и соответствовать курсу на технологическую независимость крупных российских организаций», – сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

Обзор: Рынок платформ Kubernetes

У российских авиакомпаний глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще