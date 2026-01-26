Разделы

Телеком Навигация
|

Wheelies представила программно-аппаратный модуль для расширенной навигации управления дронами

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) представила новый продукт – Wheelies Box. Это универсальный программно-аппаратный модуль, который превращает любой дрон в автономную интеллектуальную систему с расширенными возможностями навигации, управления и анализа данных. Решение повышает производительность гражданских беспилотников в промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве и экономическом мониторинге.

Wheelies Box объединяет работу сенсоров, анализ данных и систему управления в единый бортовой комплекс с передачей информации в режиме реального времени. Модуль готов к оперативной установке и обеспечивает дрон полным набором функций для автономной работы.

Встроенный лидар поддерживает точное измерение дистанций и устойчивое пространственное восприятие, позволяет беспилотнику уверенно ориентироваться в любой среде и сохранять стабильность полета. Модуль ESP осуществляет связь при помощи Wi-Fi и Bluetooth, поддерживает надежный обмен данными на больших расстояниях.

Камера Insta360 Link с 4К-разрешением, автофокусом и трекингом служит источником данных для видеоаналитики и нейросетей, помогая дрону различать объекты, автоматически избегать препятствий и корректировать маршрут. Это позволяет использовать дрон для геодезии, сельского хозяйства, безопасности и других сфер, где требуется качественная визуальная информация.

Дрон с установленным Wheelies Box может работать без GPS, обмениваться данными и выполнять автономные миссии по заданным сценариям. Все вычисления происходят внутри устройства, что повышает надежность работы в полевых условия и делает беспилотник независимым от внешних сервисов.

«Главным преимуществом Wheelies Box является способность легко превратить любой дрон в многофункциональную автономную систему. Кроме того, встроенное ПО обеспечивает координацию миссий и совместную работу разных типов дронов. Это делает платформу Wheelies универсальным и эффективным инструментом для всего рынка гражданских беспилотных технологий», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Обзор: Рынок ИТ-услуг

Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще