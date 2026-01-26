Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Подмосковье переводит договоры на тепло и воду в онлайн

В Московской области договор на поставку коммунальных ресурсов теперь можно заключить на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Трансформация подмосковных ресурсоснабжающих организаций продолжает набирать обороты: теперь заключить договор на поставку коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно онлайн. Новая электронная услуга избавляет от очередей и визитов в офисы, делая сервис доступнее, процесс прозрачнее и экономя время жителей», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках пилотного проекта онлайн заключить договор с АО «Мособлтепло» на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение после подключения объекта недвижимости к инженерным сетям можно в Можайском и Рузском муниципальных округах.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками или нанимателями объектов недвижимости.

Проект договора поступит в личный кабинет заявителя. При желании договор можно подписать электронной подписью. Для этого достаточно дать согласие при заполнении онлайн‑формы заявления. В этом случае документ возможно будет подписать через приложение «Госключ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов»

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Депутаты делают регулирование криптовалют более гибким: нужны «нетиповые действия»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще