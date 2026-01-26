«Авито Подработка» и «Авито Реклама»: больше половины жителей России планируют подрабатывать в 2026 году

Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» в январе провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних жителей России и выяснили, что 57% планируют подрабатывать в 2026 г.: среди них 34% будут делать это регулярно, еще 23% — время от времени. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Уровень интереса к подработке различается в зависимости от возраста. Среди опрошенных 18–24 лет доля желающих найти подработку в 2026 г. составила 67%, в интервале 35–44 лет — 61%, старше 65 лет — 36%.

Среди сфер, в которых жители России хотели бы брать подработку в 2026 г., лидируют склады и логистика, доставка и курьерские услуги, а также административная помощь — по 12% респондентов выбрали каждое из этих направлений. Чуть реже участники опроса, которые планируют подрабатывать, называли маркетинг, рекламу, PR и контент, а также розничную торговлю (по 11%). Далее идут строительство и отделочные работы (9%). По 8% отметили бытовые услуги, колл-центры и поддержку клиентов, а также уход и присмотр за детьми, пожилыми и животными. 5% в качестве предпочтительного направления называли сельское хозяйство и сезонные работы.

«Опрошенные россияне, планирующие подрабатывать, среди главных преимуществ такого формата занятости назвали гибкий график и возможность выходить на смены в удобное время (47%), прозрачные условия оплаты и возможность увеличивать дополнительный доход (по 30%). Такой набор приоритетов показывает: людям важно не просто найти подработку, а удобно встроить ее в привычный ритм жизни», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Если говорить об источниках информации про возможности подработки, половина опрошенных (50%) указала на сарафанное радио — о таких опциях они узнавали от друзей, коллег и родственников. Более трети (39%) отметили, что узнают о возможностях подработки из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Также 26% узнавали о вариантах дополнительного заработка из рекламы в поисковых системах, а 24% — в соцсетях.

«При поиске подработки люди в первую очередь ориентируются на понятные и доступные источники информации. Сайты с объявлениями в этом контексте играют особую роль: здесь реклама встречает пользователя уже с конкретным запросом и рекомендует ему подходящий вариант. Релевантные баннеры, как следствие, лучше запоминаются и чаще приводят к отклику», – сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Около 24% респондентов, планирующих подрабатывать в 2026 г., хотели бы получать за счет частичной занятости до 20 тыс. руб/мес. Почти половина опрошенных (44%) ожидают доход от 20, 001 тыс. до 50 тыс. руб/мес. 24% хотели бы получать свыше 50 тыс. руб/мес. На подработке в 2026 г. жители России рассчитывают получать в среднем 38,9 тыс. руб/мес.

Полученные на подработке средства опрошенные планируют потратить на увеличение накоплений и улучшение быта, например, ремонт в квартире или покупку новой бытовой техники и мебели (по 32%), путешествия (21%), покупку одежды, обуви и косметики, походы в фитнес-клубы (17%), приобретение гаджетов и подписок на стриминг-сервисы (12%), обучение и хобби, развлечения (по 10%).

Что касается выбора времени года для подработки, то здесь наблюдается заметная сезонность. Если летом хотели бы заниматься такой деятельностью 30%, то весну выбрали 12% опрошенных, зиму — 9%, осень — 4%. Больше других на летнюю подработку рассчитывают молодые респонденты: среди опрошенных 18–24 лет доля выбравших это время года составила 47%, 25–34 лет — 32%.